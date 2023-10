Grand Raid : le CHU de La Réunion dans les starting blocks

Alors que le Grand Raid va débuter ce jeudi soir, les équipes du CHU de La Réunion sont aux aguets. Nombreux seront ceux mobilisés sur les sentiers. Les équipes du Samu et les étudiants masseurs kinésithérapeutes seront bien présents sur les sentiers pour garantir la sécurité des coureurs. L’édition 2023 sera également marquée par l’engagement de plusieurs patients déterminés à aller au bout de cette épreuve, et suivis par les équipes médicale du CHU de La Réunion. Nous publions ci-dessous le communiqué du CHU (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Afin de s’assurer que les différentes courses se passent dans des conditions de sécurité optimales pour les participants mais aussi prévenir tout incident de parcours, les équipes du CHU de la Réunion jalonneront, une fois encore, les sentiers des différents tracés en soutien au dispositif médical du Grand Raid. Les équipes du SAMU du CHU seront ainsi en alerte 24h sur 24 durant les 4 jours

d’épreuve afin de se tenir prêts a intervenir en cas d’accident. Ils seront appuyés sur le terrain par les étudiants de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de La Réunion qui prendront grand soin des corps douloureux des participants durant ces longs moments d’efforts intenses.

Portée par le Dr Nicolas Bouscaren du Centre d’investigation clinique du CHU Sud Réunion, l’étude ERUPTION (EnviRonnement Ultratrail Adaptation) reviendra, cette année, présenter les résultats obtenus suites aux études menées sur les deux dernières éditions de la Diagonale des Fous. Cette étude, entammée dès l’édition 2018, avait pour objectif d’affiner nos connaissances sur les adaptations et les répercussions des contraintes environnementales (chaleur, humidité, température...) sur l’organisme de ces coureurs engagés sur le Grand Raid. Les premières conclusion de cette étude proposent de nombreux éclairages sur de nombreux aspects de la course et de sa préparations par les raideurs.

Morphologie des coureurs, niveau d’entraînement, temps moyens des finishers, rythme des abandons, ou encore impact de la privation de sommeil sur les coureurs ont été passés au crible par les équipes de recherche du CHU afin d’en savoir un peu plus sur les sportifs engagés sur les différentes épreuves.

En parallèle de la préparation de ces résultats, une nouvelle étude nommée "Infultra" sera menée auprès des participants à l’édition 2023 du Grand Raid afin d’évaluer le surrisque de développer une infection chez les coureurs d’ultra-trail par le biais de questionnaires adressés aux courreurs en amont et après l’épreuve.

Enfin, pour la deuxième année consécutive, plusieurs patients atteints de diabète de type 1 et équipés de pancréas artificiels se lanceront à l’assaut des différentes courses du Grand Raid. Accompagnés par le service de diabétologie Nord et en particulier le Dr Anna FLAUS, ces courreurs seront, une nouvelle fois, appareillés de systèmes semi-autonomes développés depuis plusieurs années. Ils sont nommés communément pancréas artificiel" ou "boucle fermée = BF" ce qui désigne la réunion de trois matériels :

1) une pompe à insuline externe ;

2) un dispositif de mesure continue du glucose interstitiel (MCG) ;

3) un terminal qui héberge des algorithmes qui adaptent en continue le débit basal (la vitesse d’injection) de la pompe à insuline selon les données de la MCG .

Le nombre des porteurs de pompe à insuline en France était estimé à 62.000 patients en France en 2020. A la Réunion environ 600 patients sont porteurs de pompe à insuline. Ces systèmes innovants de "pancréas artificiels" permettent au patient d’ajuster en permanence les doses d’insuline selon les besoins du courreur et avec un minimum d’intervention nécessaire de sa part de façon à optimiser son effort. Afin de maximiser la préparation des coureurs à cette épreuve, une collaboration multi-professionnelle a été mise en place depuis plusieurs mois avec pour objectif de d’optimiser la performance pendant la course tout en garantissant une sécurité optimale.

Le but reste donc de de diminuer le préjudice de la maladie pendant la course (malgré ce système les patients doivent quand même fournir beaucoup plus d'efforts qu'un coureur sain pendant la compétition). Si ce dispositif soulage grandement le coureur, il ne peut en aucun cas être considéré comme un dopage. Les sportifs doivent par exemple s'arrêter régulièrement pour contrôler la glycémie capillaire, parfois aussi pour le resucrer en cas d'hypoglycémie.

Avec ce système, le risque d'hypoglycémie est cependant plus faible car le traitement est davantage proche de la physiologie humaine avec un système des alertes de sécurités sont mis en œuvre. Afin de suivre ces patients et de soutenir l’ensemble des courreurs diabétiques, l’équipe « Diabéto » de CHU de La Réunions seront présents à Cilaos, en Salazie et même à Mafate !

Cette année, parmi les coureurs engagés grâce à ce dispositif, deux seront à suivre de très près :

- Sur le Grand Raid, Jean-Christian, dossard 1608 (premier coureur mondial avec le pancréas artificiel - Mascareigne 2021). Arrêté à la grande Chaloupe en 2022 suite à une blessure à l'épaule, il revient plus motivé que jamais pour terminer, cette fois-ci, la course en beauté. Un coureur expérimenté a déjà terminé 4 fois la diagonale dans le passée..

- Engagé sur le Trail de Bourbon, Jean–Damien, dossard 5899 ( 3e au trail de bourbon en 2018). Ralenti dans sa pratique par la

découverte du diabète, il est déterminé a prendre sa revanche cette année, et bien parti car il a déjà décroché la 5e place au au Caldeira Trail, en mars dernier.

- Egalement sur le Trail de Bourbon, Marie-Pascaline, dossard 5423, s’engagera avec le pancréas artificiel pour inspirer ses enfants mais aussi tous les enfants atteints de diabète à une pratique sportive régulière !

Cette démarche a aussi pour vocation d’encourager tous les patients diabétiques à la pratique de l'activité physique régulière qui est tout à fait possible, mais doit être associée à une surveillance et adaptation régulière du traitement pour une sécurité optimale.

Enfin, la plateforme de coordination des maladies rares Réunion et Mayotte du CHU de La Réunion s’est associée au CHU de Dijon pour un projet inédit : "La Diagonale des CHU 2023" en faveur des patients atteints de maladies rares. L'objectif de cette collaboration est de mener une levée de fonds, en parallèle de la course afin de financer des bilans APA (Activité Physique Adaptée) pour les enfants atteints de maladies rares à la Réunion et en Métropole. Deux traileurs, un coureur du CHU de Dijon et un coureur du CHU de la Réunion, s'engageront sur le Grand Raid afin de sensibiliser la population locale et nationale sur les enjeux des maladies rares et de l’errance diagnostique tout en appelant au dons pour financer des bilans d'activité physique adaptée pour les enfants atteints de maladies rares à la Réunion et en Métropole. En parallèle, de nombreux événements seront menés à Dijon pendant la course: trail urbain, ateliers bien être...

Lien de la cagnotte au profit du Collectif Maladies Rares Océan Indien (RARE- OI) : https://www.helloasso.com/associations/collectif-maladies-rares-ocean-indien/collectes/la-digonale-des-chu-1

Le CHU de La Réunion souhaite bonne course et bon courage aux milliers de sportifs engagés sur ces 4 courses, avec une pensée spéciale aux dizaines de personnels et patients du CHU engagés sur les différents parcours!