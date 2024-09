Grand Raid : réglementation des routes forestières les 17, 18, 19 et 20 octobre

À l'occasion du Grand Raid, l'Office national des forêt indique les règlementations sur les routes forestières les 17, 18 et 19 octobre 2024. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : www.imazpress.com)

La circulation est interdite sauf aux véhicules de l’organisation sur les routes forestières suivantes :

- Route forestière du Volcan (RF 5) : du jeudi 17 octobre 2024 à 15h00 au vendredi 18 octobre 2024 à 12h00 ;

- Route forestière du Haut Mafate (RF 13) de son départ au Bélier à son terminus au Col des Bœufs : fermée à la circulation dans le sens montant et autorisée dans le sens descendant, du vendredi 18 octobre 2024 à 1h00 au samedi 19 octobre 2024 à 3h00 ;

- Route forestière du Maïdo (RF 8) du croisement avec la route forestière des Tamarins (RF 9) à son terminus au Maïdo : du jeudi 17 octobre 2024 à 18h00 au samedi 19 octobre 2024 à 22h00.

La circulation est exceptionnellement autorisée, aux seuls véhicules de l’organisation sur les routes forestières suivantes habituellement fermées du jeudi 17 octobre 2024 au dimanche 20 octobre 2024 :

- Route forestière de la Plaine des Merles (RF 21) ;

- Route forestière de la Roche Merveilleuse (RF 10) ;

- Piste DFCI 1800 Nord ;

- Piste DFCI des Orangers.

Le stationnement est interdit sauf aux véhicules de l’organisation sur les routes forestières suivantes :

- Route forestière du Haut Mafate (RF 13) de son départ au Bélier à son terminus au Col des Bœufs : du vendredi 18 octobre 2024 à 1h00 au samedi 19 octobre 2024 à 3h00.

L’interdiction de circulation sur les routes forestières citées à l’article 1 s’applique à tout véhicule avec ou sans moteur, et quel que soit son nombre de roues, à l’exception :

- Des véhicules et engins de l’ONF ;

- Des véhicules et engins du Parc National de La Réunion ;

- Des véhicules munis du badge de la course chargés de l’acheminement, du ravitaillement, du poste de contrôle et de sécurité des courses « GRAND RAID 2024 » prévu les 17, 18, 19 et 20 octobre 2024 ;

- Des véhicules des forces de l’ordre, Police et Gendarmerie ;

- Des véhicules de secours et de sécurité civile ;

- Des véhicules des agents en service de l’Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise ;

- Des véhicules des ayants-droits aux gîtes touristiques du Volcan (RF 5) et du Cirque de Mafate (RF 13 et RF 8) ;

- Des professionnels de l’accompagnement en montagne, sur présentation de leur carte professionnelle et dans le cadre de leur activité

- Des véhicules des résidents du Cirque de Mafate (RF 13 et RF 8) ;

- Des agriculteurs dont les exploitations sont desservies par la RF 5 du Volcan.

Les organisateurs du Grand Raid sont chargés :

- de faire respecter l’interdiction d’accès aux routes forestières 5, 8 et 13, de gérer le filtrage et les éventuelles dérogations, ainsi que d’organiser la circulation ;

- de faire respecter l’interdiction de stationnement sur la route forestière 13, d’organiser la circulation et de gérer les éventuelles dérogations ;

- de s’assurer que chaque véhicule qu’elle mandate au titre de la course et qui sera amené à circuler ou stationner sur les voies citées soit clairement identifiable, en déplacement comme à l’arrêt, et de façon unique.

Les organisateurs du Grand Raid sont chargés d’installer la signalétique appropriée aux entrées desdites routes forestières, comportant notamment l’affichage de la présente décision.