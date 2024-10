Grand Étang asséché : une catastrophe pour les poissons exotiques, une bouffée d'air pour les crevettes endémiques

Pas ou peu de pluies, manque d'eau pour se remplir… depuis plusieurs semaines le lac de Grand Étang à Saint-Benoît se vide de son eau. Un événement récurrent en fin de période sèche mais qui devient de plus en plus récurrent au fil des années et des épisodes de sécheresse. Les poissons qui habitent ce lac en sont les premières victimes. Si c'est un mal pour cette espèce exotique, l'absence d'eau est bénéfique aux crevettes indigènes de La Réunion, observées pour l'heure seulement à Grand Étang. (Photo photo sly/www.imazpress.com)

"Les crustacés profitent de cet assèchement", explique Nicolas Huet, naturaliste, à l'origine de la découverte de ces crustacés vivants Grand Étang, il y a de cela deux ans.

Pendant cette période où le lac se vide, "les crevettes mettent leurs œufs dans la vase et lorsque le lac se rempli, les œufs éclosent".

À l'inverse, cet assèchement provoque "la mort des poissons rouges - le carassin doré, régulièrement relâché après les périodes de sécheresse - qui ne viennent pas de La Réunion", ajoute Armand Métro, président de la Fédération Départementale de Pêche de La Réunion.

Un mal pour un bien pour le naturaliste. "Ce poisson est envahissant. il est remis dans l'eau par des personnes qui pensent bien faire mais ces poissons mangent les crevettes et leurs œufs et empêchent le crustacé indigène de l'île et de Grand Étang de se développer", précise Nicolas Huet.

D'autant que cette crevette n'est pas protégée, malgré qu'elle se fasse rare et n'a été vu pour l'heure que du côté de Grand Étang. "Il n'y a pas forcément de mesures de protection sur ces espèces", déplore Nicolas Huet. "Cela montre les lacunes et le besoin de protéger tout cela."

Nicolas Huet a découvert cette espèce en allant se promener du côté du lac de Saint-Benoît il y a deux ans. Le naturaliste explique : "j'ai vu des crustacés bouger dans l'eau et c'était quelque chose d'incroyable. La dernière mention de cette espèce – la crevette fée des Mascareignes – avait été faite en 1980 par Bory de Saint-Vincent".

- À Grand Étang, les poissons meurent pas manque d'eau -

Des crevettes qui tentent de survivre face au carassin doré et des poissons qui meurent face au manque d'eau.

"L’assèchement de Grand Étang rend le marnage important (différence de hauteur d’eau), ce qui peut provoquer une mortalité piscicole naturelle", indique les services de la préfecture.

"Cela fait partie de son cycle naturel", ajoute le Parc national de La Réunion dont Grand Étang fait partie.

Un lac qui parait se vider toujours plus chaque année. "Le niveau n'est pas à zéro mais tous les ans s'est davantage asséché", constate un technicien de l'Office national des forêts (ONF).

Face à cet assèchement et ses poissons qui remontent à la surface, se pose la question sanitaire, alors que des personnes viennent récupérer les poissons morts.

Pour la préfecture et la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), "cette mortalité piscicole naturelle est limitée". Elle "permet à l’écosystème de fonctionner au regard notamment des oiseaux répertoriés sur site, des mesures de sauvegarde ne sont donc pas nécessaires".

Par ailleurs, "la pêche y est actuellement autorisée et les poissons qui évoluent dans ce milieu sont des espèces exotiques qu’il n’est pas possible de déplacer", poursuit les services de l'État.

Lire aussi - Saint-Benoît : face au déficit de pluie, Grand Étang manque d'eau



ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com