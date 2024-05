Grève des pharmacies : des officines réquisitionnées pour garantir la permanence des soins

Accès minimal aux médicaments et aux urgences

Ce jeudi 30 mai 2024, 90% des pharmacies de l'île resteront fermées. Leurs principales inquiétudes : les pénuries de médicaments, l'inflation et un projet de loi visant à faciliter la vente en ligne. Pour les urgences, un dispositif de "garde" est mis en place et plusieurs pharmacies sont réquisitionnées, comme l'indique l'Agence régionale de santé (Photo : www.imazpress.com)

Sabine Leny, président du syndicat des pharmaciens de La Réunion précise que le temps de cette grève, "l'Agence régionale de santé prend le relai dans l'organisation des services de garde. Le patient en faisant le 15 sera orienté".

En fonction des prévisions de fermetures des pharmacies le jeudi 30 mai 2024, l'ARS La Réunion et la préfecture organisent des réquisitions d’officines afin de garantir l’accès minimal aux médicaments pour la population et d’assurer les services de garde et d’urgence.

- Des réquisitions pour garantir la permanence des soins -



Sont réquisitionnées la journée du 30 mai 2024 de 8H00 à 20H00, pour la délivrance et dispensation des médicaments et produits de santé sur prescription médicale, les pharmacies suivantes :

Sont réquisitionnés le 30 mai 2024 de 20H00 à minuit, pour assurer le service de garde et d’urgence, les pharmacies suivantes :

Retrouvez l'ensemble des pharmacies réquisitionnées.

À La Réunion, la grande majorité des pharmacies de l'île gardera le rideau fermé ce jeudi.

