Appel à la grève contre la politique du gouvernement : écoles, services publics… La Réunion au ralenti jeudi

L'intersyndicale appelle à la grève et à la manifestation ce jeudi 5 décembre 2024. Les syndicats protestent contre "la casse du service public", l’augmentation du coût de la vie et globalement contre la politique du gouvernement. L'appel a la mobilisation a été maintenu même si le gouvernement semble être en sursis A La Réunion le fonctionnement des services pubics et des écoles risque d'être perturbé … On fait le point sur les perturbations à prévoir (Photo : www.imazpress.com)

- Saint-Pierre

Un mouvement de grève nationale est prévu le jeudi 5 décembre 2024. Face à l'incertitude du nombre de personnel communal susceptible de suivre ce mouvement de grève, la ville de Saint-Pierre informe les parents d'un fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles.

La ville ne sera donc pas en mesure d'assurer l'accueil, la restauration scolaire ainsi que la surveillance méridienne. Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de pallier ces désagréments.

- Le Port

En raison de l’appel intersyndical à une journée de grève nationale des trois fonctions publiques le jeudi 5 décembre 2024, le service minimum d’accueil, les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée pourraient ne pas être assurés dans les écoles du Port.

La commune invite les parents d’élèves à s’informer auprès de la direction de l’école ou du Responsable de site et, le cas échéant, à prendre leurs dispositions au regard des perturbations.

Pour toute information, la Direction de la Vie Educative est joignable au 0262428747. Par ailleurs, la crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal ne pourront pas accueillir les enfants.

- Petite-Île

La ville de Petite-Île informe les parents d’élèves que suite à un mouvement de grève national prévu pour le jeudi 5 décembre, le fonctionnement des établissements scolaires pourrait connaître des perturbations importantes.

La restauration scolaire ne fonctionnera pas et le service de surveillance pourrait également être affecté. Il est donc demandé aux parents de venir récupérer leurs enfants à la pause méridienne.

Au regard des éléments qui nous ont été transmis par les services de l’Éducation Nationale, de nombreux enseignants ont exprimé leur intention d’être grévistes.

Les parents sont donc invités à se tenir informés de la situation et à prendre leurs dispositions.

- Saint-Benoît

En raison du mouvement de grève de la fonction publiquedes perturbations sont à prévoir dans les écoles et les crèches de Saint-Benoît.



Écoles - Le service de la restauration et la surveillance lors de la pause méridienne seront assurés sur l’ensemble des écoles, pour les enfants dont les enseignants sont présents. Nous invitons les parents à prendre contact avec la direction de l’école afin de s’assurer de la présence de l’enseignant et dans le cas contraire, à prendre leurs dispositions pour assurer la garde de leur(s) enfant(s).



Toutefois, dans les écoles comptant plus de 25% d’enseignants grévistes, un service minimum sera proposé dans la limite des places disponibles : consultez le tableau.



- Le transport scolaire sera assuré pour l’ensemble des écoles.

- Les accueils périscolaires fonctionneront normalement.

- Crèche Les Dauphins - Fermeture complète de la structure.

- Crèche Les Ecureuils Fermeture complète de la structure.

- Jardin d’enfants Les Bambinos - Fermeture exceptionnelle de la structure à 16h30.

De plus, certaines unités ne seront pas en mesure d’accueillir les enfants. Les parents ont été informés par la direction de la crèche.

- Saint-Joseph

Suite à l'annonce du mouvement de grève ce jeudi 5 décembre, la ville informe les parents que les services de restauration scolaire, de surveillance, d'entretien et de garderie ne pourront être assurés.

Le service minimum ne pourra donc pas être assuré.

- Saint-Leu

La ville de Saint-Leu informe les parents que, suite au mouvement de grève prévu le jeudi 5 décembre 2024, des perturbations peuvent affecter le fonctionnement des écoles du 1er degré, notamment en matière d’encadrement et de services.

Un service minimum d’accueil sera assuré.

La restauration scolaire pourra être perturbée dans certaines écoles, avec la mise en place de repas de substitution (sandwich). Il est conseillé aux parents qui le peuvent de garder leurs enfants.

www.imazpress.com/redac @ipreunion.com