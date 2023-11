En raison d'un préavis de grève illimité déposé à la SPL ESTIVAL, des perturbations sont à prévoir à partir du lundi 13 novembre 2023 sur le réseau de l'est de l'île. La ligne 1 sera très fortement perturbée avec uniquement 2 véhicules en circulation au lieu de 9. Les lignes 13, 17 et 44 ne seront pas desservies et la ligne 15A ne sera plus desservie à partir de midi (photo : sly/www.imazpress.com)