SOS Médecins : une nouvelle réglementation qui met "en danger les patients", selon les professionnels

À La Réunion, plusieurs cabinets de garde, dont SOS Médecins, ont entamé une grève illimitée depuis le vendredi 13 décembre 2024. Les praticiens protestent contre une nouvelle réglementation imposant une régulation par le Centre 15, qu’ils jugent dangereuse pour l’accès aux soins (Photo : www.imazpress.com)

Les professionnels dénoncent une réforme qu’ils qualifient de "brutale et sans concertation". Celle-ci impose, à partir de ce dimanche 22 décembre 2024, que tous les patients en demande de soins passent au préalable par une régulation effectuée par le Centre 15.

- Une organisation contestée -

Cette nouvelle réglementation interdit l’accès direct aux cabinets de garde. "Cela signifie qu’une infection urinaire un samedi soir nécessite désormais de contacter le Centre 15 avant de pouvoir consulter un médecin", explique le docteur Audrey Larivière, médecin généraliste et co-responsable du cabinet SOS Nord Saint-Denis.

Selon elle, ce système met gravement en péril l’accès rapide aux soins : "Actuellement, il y a une heure d’attente pour joindre le Centre 15. Si vous faites un AVC, cela peut être catastrophique." Les médecins de garde, qui assurent une permanence 24h/24, rappellent leur rôle essentiel dans la gestion des urgences non vitales. Regardez :

"Nous sommes là pour les patients qui en ont besoin, comme un enfant fiévreux en pleine nuit ou un adulte diabétique souffrant de douleurs thoraciques. Cette organisation réduit l’accès aux soins en ville, surcharge les urgences hospitalières et met en danger les patients", ajoute le docteur Larivière.

- Une situation tendue -

Les professionnels regrettent l’absence de dialogue avec l’ARS (Agence Régionale de Santé) et demandent le maintien des conditions actuelles d’accès aux soins. “Nous ne demandons aucune augmentation ni privilège. Nous voulons simplement continuer à exercer comme avant”, précise le docteur Larivière.

Un audit commandé par l’ARS, dont le rapport fait plus de 60 pages, avait pourtant conclu à l’efficacité et à la nécessité des structures de permanence de soins à La Réunion. "SOS Médecins permet de faire des économies à l’hôpital et de soulager les urgences", rappelle la praticienne.

- Des conséquences pour les patients -

Face à l’appel à la grève, l’ARS a réagi en prenant une réquisition préfectorale pour garantir une continuité minimale des soins. Elle invite les Réunionnais à privilégier leur médecin traitant en journée et à limiter le recours aux cabinets de garde pour les situations ne pouvant attendre.

Les grévistes, de leur côté, alertent sur les dangers de cette réforme et appellent à une révision urgente de la réglementation. "Nous demandons une rencontre avec le préfet pour rétablir un dialogue et trouver une solution", concluent-ils.

Cette mobilisation s’inscrit dans un contexte plus large de tensions autour de l’organisation des soins d’urgence à La Réunion, où l’équilibre entre besoins de la population et contraintes administratives semble difficile à trouver.

pb/www.imazpress.com / redac@ipreunion.com