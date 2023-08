Grippe : le virus sévit toujours mais La Réunion entre en phase post-épidémie

Ce vendredi 18 août 2023, Santé publique France a publié le point épidémiologique de la semaine du 7 au 13 août 2023. Si la grippe sévit toujours, La Réunion entre en phase post-épidémie (stabilité au-dessous du seuil épidémique du nombre de passages aux urgences et du taux de positivité, baisse des hospitalisations). L'île s'oriente donc vers une sortie d’épidémie à confirmer la semaine prochaine (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

En S32, le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal était stable avec 19 passages en S32 contre 20 passages en S31.

Les hospitalisations étaient en revanche à la baisse avec 4 hospitalisations (vs 6 en S31). Les personnes âgées de moins de 15

ans représentaient cette fois 21% des passages aux urgences pour syndrome grippal en S32 alors qu’elles représentaient la moitié des

passages en S30. La part d’activité des urgences pour un motif de grippe restait faible et inférieure à 1 % sur les deux dernières semaines.

La surveillance virologique se caractérisait au début de l’épidémie par une circulation virale majoritaire de grippe de type B.

Actuellement, la surveillance virologique identifie de plus en plus de virus de type A, et notamment A(H3N2). Le taux de

positivité est lui stable entre la S31 et la S32 (24% en S31 comme en S32).

Au vu des indicateurs, La Réunion entre en phase de post-épidémie de grippe. La poursuite de la baisse de certains indicateurs pourrait annoncer une fin prochaine de l’épidémie.

En médecine de ville, la part d’activité pour infections respiratoires aigües (IRA) est en augmentation avec 4,0% de l’activité totale en S32 contre 3,2% en S31, revenant au desssus de la moyenne 2013-2022.

- Covid -

Le nombre de passages aux urgences pour motif de COVID-19 continuait sa baisse en S32, avec 3 passages contre 8 passages en S31. Deux des passages concernaient des personnes âgées de plus de 65 ans et un passage avait moins de 15 ans.

Une seule hospitalisation après un passage aux urgences a été enregistré en S32 contre 2 en S31.

- Mortalité toute cause -

En S30, le nombre de décès observé, tous âges et toutes causes (n=110), était égal au nombre de décès attendu (n=110).

Chez les 0-14 ans, 1 décès a été observé vs 2 attendus, et restait stable comparé à la semaine précédente (1 observé). Chez les plus de 65 ans, en S30, 85 décès ont été observés vs 82 attendus. En S29, les décès observés étaient au nombre de 85 également.

Aucun excès significatif de mortalité toutes causes n’a été observé depuis la semaine 32- 2022 (du 08 au 14 août 2022) à La Réunion.

- Bronchiolite -

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans était en légère hausse avec 14 passages en S32 comparés à 12 en S31.

Le nombre des nouvelles hospitalisations était également en légère augmentation en S32 avec 5 hospitalisations codées, contre 3

hospitalisations en S31 (Table 1).

La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était de 6,3% en S32 contre 5,3% en S31.

Concernant la surveillance virologique, en S32, aucun prélèvement VRS n’a été identifié. Un seul prélèvement de VRS de type A a été identifié en S31. La Réunion n’était pas dans un contexte d’épidémie de bronchiolite.

- Gastro -

En S32, le nombre de passages aux urgences pour motif de gastro-entérite tous âges était en augmentation avec 58 passages contre 53

la semaine précédente. Le nombre d’hospitalisations était également en augmentation avec 11 hospitalisations en S32 vs 8 la

semaine précédente.

Les passages aux urgences pour motif de gastro-entérite chez les enfants de moins de 5 ans était stable (n=23) comparé à la semaine

précédente (n=22) (Figure 12). Les hospitalisations après passage étaient en augmentation en S32 avec 4 hospitalisations vs 2 en S31.

En S32, la part de l’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro-entérite était de 6,1%.

En médecine de ville, la part d’activité pour diarrhée aigüe était à la baisse et se situait à 2,1% en S32 ; la part d’activité se situait au dessus de la moyenne 2013-2022.