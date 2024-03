Le ciel est bien gris chez Matante Rosina dans l'est tôt ce jeudi 14 mars 2024. En regardant au loin, elle pense que la pluie arrose bien Sainte-Rose. Ailleurs, beaucoup de nuages se forment sur les premières hauteurs. En milieu de matinée , quelques gouttes se font sentir dans les hauteurs du sud et dans l'ouest. Sur les plages du Sud-Ouest et dans le Nord c'est le soleil qui prédomine. Le vent souffle toujours en rafales dans certaines régions. (photo vs/www.imazpress.com)