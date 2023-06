Gymnastique : Marine Boyer décroche l’or aux championnats de France

Les championnats de France Élite se sont achevés ce dimanche 18 juin 2023 à la salle Steredenn de Saint-Brieuc. À un an des Jeux Olympiques de Paris, les gymnastes français ont montré leur meilleur visage. À la poutre c’est notre athlète péi Marine Boyer qui s’impose et d’une très belle façon avec la merveilleuse note de 14.450 (Photo d'illustration)

La Réunionnaise a confié, à l'issue de sa victoire, "je me suis bien sentie, je suis plutôt contente de ce que j’ai fait et je pense que c’est une bonne préparation pour la suite donc c’est cool. Vacances après puis la qualification olympique, c’est vraiment l’objectif de la fin de saison. Il y aura les Internationaux de France à Bercy, je pense que c’est une bonne préparation pour les championnats du monde. C’est dans la salle des JO donc il y a de l’expérience à prendre et ensuite, il y a les qualifications olympiques donc y aller à fond".

Silane Mielle se classe deuxième avec la note de 13.250. Tout juste derrière avec une note de 13.200, Mélanie De Jésus Dos Santos termine 3e de ces championnats.

[CHAMPIONNATS DE FRANCE ÉLITE GAM/GAF] ????St-Brieuc



POUTRE SENIOR GAF

???? Marine BOYER - MEAUX GYMNASTIQUE - 14.450

???? Silane MIELLE - PATRONAGE SCOLAIRE LAIQUE MONTCHAT - 13.250

???? Mélanie DE JESUS DOS SANTOS - Association KREYOL GYM - 13.200



ARÇONS SENIOR GAM

???? Benjamin… pic.twitter.com/j3JbysjuTN — Fédération Française de Gymnastique (@ffgymnastique) June 18, 2023

Les équipes de France seront désignées mi-août à l’issue de tests effectués à l’INSEP (institut national du sport, de l’expertise et de la performance) de Paris.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com