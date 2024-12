Hausse des prix à la consommation de 0,4 % sur le mois de novembre et de 1,4 % sur un an

En novembre 2024, l’indice des prix à la consommation repart à la hausse à La Réunion, marquant une augmentation de 0,4 % par rapport au mois d'octobre. Cette reprise intervient après une stabilité en octobre et une baisse de 0,8 % en septembre. Sur un an, l’inflation se stabilise à +1,4 %, un niveau similaire à celui observé au niveau national (+1,3 %). (Photo : www.imazpress.com)

Cette situation reflète une inflation plus modérée qu’en début d’année, lorsque la hausse des prix dépassait les 4 %. En novembre, plusieurs catégories de produits influent néanmoins sur la reprise de l’inflation :

• Produits manufacturés : les prix augmentent de 0,9 %, notamment sous l’effet de la hausse marquée des prix de l’habillement et des chaussures (+2,9 %). En revanche, les produits de santé enregistrent une légère baisse (-0,2 %).

• Énergie : après deux mois consécutifs de recul, les prix repartent à la hausse (+1 %), principalement en raison de l’augmentation des produits pétroliers (+1,9 %). Le prix du litre d’essence s’élève de 4 centimes, tandis que celui du gazole augmente de 2 centimes. Les tarifs de l’électricité et du gaz, eux, restent stables "grâce aux aides locales", selon l'INSEE.

• Alimentation, services et tabac : leurs prix demeurent stables en novembre, sans variation significative.

- Inflation annuelle : stabilisation des prix à 1,4 % -

Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 1,4 % à La Réunion, en ligne avec la tendance nationale (+1,3 %). Cette stabilité marque une nette décélération par rapport aux premiers mois de l’année.

Analyse des principales composantes :

• Services : Les prix des services augmentent légèrement plus sur l’île (+2,5 %) qu’en France (+2,3 %). La hausse est portée par les loyers, l’eau et l’enlèvement des ordures ménagères (+6,2 %, contre +2,8 % au niveau national). En revanche, les services de santé (-1,6 %) et de transport restent stables ou en recul à La Réunion.

• Alimentation : Avec une hausse de 2,4 %, les prix de l’alimentation augmentent plus fortement qu’au niveau national (+0,2 %). Les produits frais, bien qu’en ralentissement, continuent d’afficher une progression marquée (+3,4 %).

• Produits manufacturés : Les prix sont globalement stables sur l’île, contrairement à une légère baisse nationale (-0,3 %). Toutefois, certaines catégories, comme l’habillement et les chaussures (-2,4 %), enregistrent une baisse plus prononcée.

• Énergie : Les prix de l’énergie reculent davantage à La Réunion (-3 %) qu’en France (-0,7 %), en raison d’une forte baisse des produits pétroliers (-11,3 %).

- Une inflation mieux maîtrisée en 2024 -

Malgré une reprise mensuelle en novembre, l’inflation sur un an reste contenue à La Réunion. "Les mesures de soutien local, comme les aides sur les prix de l’énergie, et la stabilisation des prix de l’alimentation contribuent à cette modération", écrit l'Insee.

Toutefois, certaines catégories de produits, notamment les services et l’alimentation, continuent de peser sur le budget des ménages réunionnais.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com