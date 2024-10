Helilagon en mission de travail aérien à Rodrigues

Ce samedi 11 octobre 2024, Helilagon annonce relever un nouveau défi aérien à Rodrigues. Après avoir effectué une traversée en deux temps avec une escale à Maurice, la société aérienne a pour mission de parcourir 700 km de ligne afin de reporter des données grâce à une antenne transportée dans l'hélicoptère. Une opération commandité par le gouvernement Mauricien (Photo : Hélilagon - Donovan Cao)

Dans le cadre de ses activités de Travail Aérien, Helilagon vient de relever un nouveau défi en opérant une mission à Rodrigues.

Une première historique !

C'est la première fois, qu'un hélicoptère effectue une traversée depuis La Réunion direction Rodrigues, en deux temps avec une escale à Maurice.

Maxime Roussot, pilote d'hélicoptère, et Donovan Cao, mécanicien/spécialiste de tâche, ont décollé de la base de l'Eperon le 30 septembre dernier pour une mission de relevé géophysique à Rodrigues dans le cadre d'un programme d'étude visant la meilleure connaissance de la ressource en eau souterraine de l'île.

Une mission commanditée par le gouvernement Mauricien, financée par l'Agence Française de Développement (AFD), effectuée par le BRGM en collaboration avec Skytem et Helilagon.

Elle consistait à parcourir en hélicoptère environ 700km de ligne via l'héliportage d'une antenne permettant de relever ces données, analysées ensuite par le BRGM.

Malgré des conditions météorologiques peu clémentes ces derniers jours, la mission a été finalisée et a pris fin ce vendredi 11 octobre. L'hélicoptère entamera donc ce samedi 12 octobre sa traversée retour pour regagner La Réunion dans l'après-midi après près de 5 heures de vol (et une escale à Maurice comme à l'aller).

Un nouveau défit inédit relevé par la compagnie renforçant ainsi la diversité de ses activités lui permettant de répondre, grâce à un haut niveau de compétence et un savoir-faire reconnu, aux différents besoins de notre territoire et territoires voisins ainsi qu'à la demande d’institutions et d’entreprises locales et internationales.