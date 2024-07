Hi guys ! Mon voyage à New York

Pendant deux semaines, je vous ai partagé mon voyage en story sur le compte Instagram d'Imaz Press. Si vous ne les avez pas vu, elles sont encore disponibles sur notre compte. Vous lez retrouverez épinglées sur notre profil. A la fin du voyage, vous vouliez en savoir plus. Vous m'avez posé plusieurs questions. Nous avons décidé à Imaz Press de publier plusieurs petits articles qui concernent des thèmes différents (photo vs/www.imazpress.com)

Pour retrouver nos posts new-yorkais cliquez ici

Le vendredi 24 mai 2024, je prenais un vol Réunion-Paris à 20h. Après environ 11 heures de vol, j'arrivais le samedi 25 mai 2024 à 5h du matin. Je reprenais un vol de 8h pour JFK New-York et j'arrivais le lundi à midi sur la grosse pomme.

Ce premier article est consacré aux visites effectuées pendant mon séjour.

Time square



C'est un quartier emblématique situé au centre de Manhattan. Il est connu pour ses immenses écrans publicitaires lumineux installés sur les façades des buildings. Ce carrefour est le plus animé et fréquenté au monde. 365 000 personnes y passent chaque jour.

Greenwich village



C'est un quartier historique. Ses rues sont sinueuses et étroites. Son architecture est charmante. On peut y voir les maisons en rangée avec les escaliers à l'entrée mais aussi les fameuses échelles de secours accrochées à l'arrière des bâtiments. Et dans ce quartier se trouve les appartements des personnages de Friends, étant fan, je me devais d'y aller.

Le Whashington square



Ce parc situé au Greenwich village est célèbre pour son arc de triomphe, l'arc de Washington. Les New-Yorkais prennent leur repas, bronzent, se détendent dans ce parc ombragé.

China Town



C'est un quartier connu pour sa culture chinoise et asiatique comme son nom l'indique. On y trouve de nombreux restaurants, marchands, temples et magasins.

La sculpture mini Bean (le haricot).



Cette sculpture créée par l'artiste Anish Kapoor présente une surface lisse et réfléchissante en acier inoxydable. Pour résumer, il s'agit d'un grand miroir en forme de haricot et qui nous déforme lorsque l'on se met en face.

La caserne de Ghostbusters (SOS fantômes).



Là aussi, je suis fan mais malheureusement la caserne était fermée. Elle a été utilisée pour les scènes extérieures du quartier général des ghostbusters. Il est possible de visiter l'endroit.

Le museum d'histoire naturelle (American Museum of Natural History)



Il est l'un des musées les plus visitées au monde. Il regroupe une multitude de squelettes de dinosaures. Cette partie est réellement incroyable. On peut y voir des minéraux, des gemmes, l'origine de l'homme, les animaux préhistoriques. Les décors sont incroyables. Le film "La nuit au musée a été tourné à cet endroit.

Le ground zero memorial



C'est l'endroit où étaient placées les tours jumelles du World Trader Center où les attentats du 11 septembre 2001 ont eu lieu. Le mémorial est formé de deux grands bassins. Les noms des victimes sont gravés tout autour des bassins. Un moment très émouvant où les images que j'ai pu voir à la télé défilent devant mes yeux.

La statue de la liberté



Monument incontournable lorsqu'on se rend à New-York. J'ai même emprunter l'escalier en colimaçon à l'intérieur de la statue pour atteindre sa couronne. Si vous êtes un véritable claustrophobe ou que vous avez le vertige et que vous pensez ne pas pouvoir surmonter cette peur, évitez. L'escalier est vraiment très étroit et l'ascension est vertigineuse. La sensation est vraiment étrange de se dire que je suis à l'intérieur de la grande dame de la liberté. Arrivée là-haut après les 162 marches, deux gardiens nous attendent. Vous voyez les rectangles sur la couronne ? eh bien, j'étais là, devant chacune de ces fenêtres. La vue sur le port de New York, le pont de Brooklyn et le bas de Manhattan est époustouflante.Pour s'y rendre, il est nécessaire de réserver les billets pour prendre un ferry, vous rendre sur liberty island et monter au sommet de la statue.

Le Charging Bull (le taureau de Wall Street).



Vous l'avez certainement déjà vu dans des films ou des séries. C'est une sculpture en bronze représentant un taureau en position de charge qui est situé dans le quartier de Wall Street. Elle pèse plus de 3,5 tonnes et mesure environ 3 mètres de haut et presque 5 mètres de long. Le taureau est devenu un symbole de la puissance économique et de la force du marché boursier de Wall Street. Les touristes font la queue pour pouvoir toucher les cornes, le nez ou encore les testicules qui sont censés porter chance (oui oui, le dernier je l'ai appris comme vous la).

The fearless girl (la fille sans peur) à Wall street.



Cette œuvre d'art est placée près du Charging Bull. La statue représente une jeune fille debout, déterminée, avec les mains posées sur les hanches trônant devant la bourse de New York, défiant l'institution boursière.

L'Empire state building



Il s'agit d'un gratte-ciel qui compte 102 étages et s'élève à 443 mètres de haut. King Kong a grimpé au sommet de ce building en 1993. Je suis passée plusieurs fois devant, mais je ne suis pas rentrée à l'intérieur. On ne peut pas tout faire malheureusement.

La high line



Ce parc suspendu aménagé sur une portion désaffectée d'anciennes voies ferrées aériennes est arboré, fleuri. Vous pouvez même vous poser sur un des bancs et observer les passants, la vie new-yorkaise. Ce chemin de 2,3 km surplombe Manhattan offrant des vues incroyables sur la ville.

Little island



Ce parc sur pilotis en forme de feuille flottante sur l'eau situé dans le Hudson River Park est une oasis de verdure où vous pourrez assister à des concerts, ou simplement vous reposer, pique-niquer… des jeux pour enfants sont mis à disposition (corde à sauter, cerceaux…). Un endroit parfait pour souffler, reposer ses pieds et admirer les différentes vues qui dépendent où vous vous placerez sur Little island.

Coney island et Luna Park



Vous saviez qu' y avait une plage à New-York? Coney Island accueille une des plages les plus grandes de New-York au sud de Brooklyn. Sur place, j'ai l'impression d'être dans un autre pays. Mer, plage, mouette… L'occasion de s'éloigner du tumulte de la ville. Il est possible de se baigner. Personnellement, j'y ai juste mis mes pieds. Ils ont failli mourir ! l'eau est glaciale. Mais il y avait tout de même des baigneurs. Comment font-ils ? je ne sais pas.Luna Park est un parc d'attractions situé en face de la plage. Grande roue, montagne russe et bien d'autres manèges pour les petits comme pour les grands. Je vous en parlerai plus en détails dans un prochain volet.

Staten island



Je m'y suis rendue juste pour faire un peu de shopping. Un outlet (magasin d'usine) se trouve sur cette île.

La traversée de Hudson river en ferry pour se rendre à New-York depuis le New-Jersey.



Hudson river, ça vous dit quelque chose ? Si je vous dis pilote, avion, amerrissage, vous voyez ? Le 15 janvier 2009, Chesley Sullenberger, pilote de l'Airbus A320 a dû se poser en urgence sur le Husdon river. L'avion avait percuté des oiseaux, le moteur s'était mis à l'arrêt. Il a sauvé 155 personnes. Chesley Sullenberger est devenu un héros.Cette traversée en ferry est gratuite pour tous.

The Vessel



Cette œuvre d'art insolite est placée à Hudson Yards. C'est un enchevêtrement de 154 escaliers et de 2500 marches qui s'élève à plus de 45 mètres de haut. Il est fermé depuis l'été 2021. Je ne suis pas une grande connaisseuse en œuvre d'art, pour moi, ce "momument" faisait un peu tâche au milieu du décor.

Le quartier de Dumbo à Brooklyn



C'est le quartier instagramable. (oui c'est vrai tout est instagramable à Nesw-York) mais cette photo vous avez dû la voir des centaines de fois sur les réseaux sociaux. Pour avoir cette vue, il faut se rendre à Washington street.

Le pont de Brooklyn et son parc



J'ai tellement aimé cet endroit que j'ai pu le faire deux fois. J'ai traversé le pont de jour et aussi de nuit. C'est vraiment une ambiance différente à chaque passage. Il s'agit de l'un des plus anciens ponts suspendus des Etats-Unis. Il traverse l'East river pour relier Manhattan et Brooklyn. Il mesure 1825 mètres de long et 84 mètres de haut. Piétons et cyclistes se partagent le pont. En dessous, les voitures. A pied, il faut compter environ 30 à 40 minutes de marcheLe Brooklyn bridge park est un immense parc, c'est mon endroit préféré. Des bancs pour se détendre, observer les New-Yorkais marcher ou courir, sympatiser avec un écureuil qui se pose à côté de vous, admirer la skyline et retrouver les noms des plus hauts buildings. Là aussi (encore) un parc où les habitants prennent du bon temps allongés dans l'herbe à boire un verre ou manger un cookie.

Jessica Alba



Oui oui je l'ai vu par pur hasard dans le Washington square. Evidemment, on a beaucoup plus de chances de voir des stars à New-York qu'à Sainte-Suzanne. Il suffit d'observer les grosses voitures aux vitres teintées. Si elles s'arrêtent, observez qui en descend, ce sera peut-être Riri, sait-on jamais.

Le portail



Il s'agit d'un écran en forme de porte des étoiles où on peut voir les habitants du Dublin en direct comme eux peuvent nous voir en direct. C'est marrant. J'y reste 10 minutes pas plus.

La gare de Grand Central Terminal et sa galerie des chuchotements



Même si je ne devais pas prendre le train, il fallait absolument rentrer dans cette gare mythique qui apparait régulièrement sur les écrans de cinéma. Elle est immense. Elle est belle. Le hall principal comprend d'immenses fenêtres, un plafond qui représente un ciel étoilé et sa fameuse horloge ronde placée au centre du hall.A ne pas rater absolument cette curiosité : la galerie des chuchotements. En se positionnant devant un pilier, une autre personne se met en face devant un autre pilier et chuchote face au pilier. Le son arrivera sur mon pilier. C'est vraiment très étrange. Cela s'explique très certainement mais ce n'est pas le lieu.

Le téléphérique pour se rendre sur Roosevelt island



Alors si vous avez le vertige, c'est à bannir complètement. Heureuse de monter à bord, excitée même. Le téléphérique démarre. Tout va bien. Il monte tout doucement… je regarde en bas ! oh malheur ! résultats : jambes en coton ! mon dé pate la faiyi larg a mwin ! lé o oui ! mais la vue lé bèl mèm.

Voilà, je vous ai mis le plus important à mon sens. Il y a énormément de choses à voir.

Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler des activités que j'ai pu faire.

Pour (re) voir les stories de ce voyage extraordinaire, c'est par ici. Elles sont épinglées à la une de notre profil.

N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire ou à nous poser des questions si vous en avez.

vs/www.imazpress.cpm