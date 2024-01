Hommage à Gérard Éthève

C'est avec une profonde tristesse que j'ai appris le décès de Gérard Éthève, le visionnaire fondateur de la compagnie Air Austral (Photo : rb/www.imazpress.com)

Par la création d'Air Austral, Gérard Éthève a concrétisé son ambition d'ouvrir davantage notre territoire sur le monde, permettant au monde sportif réunionnais aux Réunionnais de se confronter aux sportifs d’Europe et de la Zone OI.

Gérard Éthève restera dans nos mémoires comme un bâtisseur d'opportunités pour La Réunion

J’adresse en mon nom et au nom de l’ensemble des membres du CROS mes condoléances les plus sincères à sa famille et à ses proches.

Claude Villendeuil