Hommage à Robert Badinter

C’est avec une profonde tristesse que j’apprends aujourd'hui le décès de Robert Badinter, ancien Ministre de la Justice de François Mitterrand (photo Sly/www.imazpress.com)

Figure marquante de l’engagement socialiste, il laissera une empreinte indélébile dans l'histoire de notre pays. Son long combat contre la peine de mort, mené avec une résistance à toute épreuve, a été couronné par la promulgation de la loi abolissant cette pratique inhumaine le 9 octobre 1981.



Quatre mois seulement après l'arrivée de la gauche au pouvoir, la loi historique a été votée, marquant à jamais notre histoire. Ce geste courageux a symbolisé un pas décisif de la France vers une justice plus humaine.



Mais Robert Badinter ne s'est pas arrêté là. En tant que meneur de la dépénalisation de l'homosexualité et de l'instauration d'un régime spécial d'indemnisation pour les victimes d'accidents de la route, son implication pour la protection de la dignité et de la sécurité des citoyens français a été incontestable.



Son héritage va perdurer dans l'Histoire de notre nation comme une victoire pour la justice et l'humanité, et son exemple inspirera les générations futures pour un monde plus juste et égalitaire.



En cette période de deuil, mes pensées vont à sa famille et à ses proches.

Ericka Bareigts

Première secrétaire de la fédération socialiste de La Réunion