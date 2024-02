Hommage à Robert Badinter

C'est avec émotion que j'ai pris connaissance de la mort de M. Robert Badinter. Il a été illustre ministre de la justice et je retiens de ce grand personnage que sous la présidence de M .François Mitterrand il a aboli la peine de mort en dans notre pays (photo : Saint-André)

Cette loi a été adoptée par l'Assemblée Nationale et le Sénat en septembre 1981 et sera promulguée le 09 octobre 1981. Il met fin à la spirale de la barbarie et de la violence générée par la peine de mort. Il a aussi participé à l'amélioration du droit des victimes et de nombreuses lois qui portent aujourd’hui son nom. Cela témoigne de son sens de la justice, du respect et des valeurs humaines qu’il a portés.

Au nom du conseil municipal de Saint-André, j’adresse mes sincères condoléances à sa famille et je salue bien entendu sa mémoire. C’est un homme qui a marqué notre histoire politique par son engagement et ses valeurs.

Joé Bédier

Maire de Saint-André