C’est avec tristesse que nous avons appris le décès d’un étudiant en BTS au lycée Lislet Geoffroy de Saint-Denis, dans des circonstances tragiques (Photo rb/www.imazpress.com)

À sa famille et à ses proches, j’adresse au nom du Conseil Régional mes plus sincères condoléances. Nous avons également une pensée pour les élèves, les enseignants et les équipes administratives et techniques de l’établissement. Nous nous tenons à leurs côtés dans cette épreuve difficile

Huguette Bello