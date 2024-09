Saint-Leu : un homme mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre, il a été placé en détention

Ce lundi 16 septembre 2024, comparaissait devant le tribunal de Saint-Pierre, l'un des deux individus suspectés du meurtre d'un homme de 39 ans dans les hauts de Saint-Leu. Entendu par le juge des libertés et de la détention, il a été mis en examen pour meurtre et tentative de meurtre et placé en détention, annonce le parquet de Saint-Pierre. Le second, hospitalisé, n'a pas pu être entendu (Photo : www.imazpress.com)

Dans la nuit de samedi à dimanche, c'est dans les Hauts de Saint-Leu qu'un homme de 39 ans a été tué. Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.

Une enquête pour meurtre a été ouverte et confiée à la section de recherches de la gendarmerie.

