Hugues Salvan, ancien maire de Saint-Philippe, est décédé ce samedi 30 décembre 2023. "Hugues nous a quittés après avoir dédié une vie entière au service de Saint-Philippe, laissant derrière lui un héritage indélébile en tant qu'enseignant, leader politique et fervent défenseur de notre communauté" écrit le maire actuel de la commune, Olivier Rivière. Nous publions son communiqué de presse ci-dessous (Photo Olivier Rivière)

Directeur d'école primaire à Saint-Philippe, il a marqué des générations d'enfants par son dévouement à l'éducation. Son engagement envers le progrès et le bien-être de la jeunesse a été une constante tout au long de sa carrière éducative.

En tant que maire pendant quatre mandats, Hugues a dirigé notre ville avec une vision claire et un engagement indéfectible envers le service public. Sa capacité à mobiliser la communauté autour de projets majeurs a laissé une empreinte durable sur le développement de Saint-Philippe.

Son premier adjoint de 2008 à 2009, j'ai eu le privilège de partager sa passion pour l'amélioration constante du cadre de vie de nos concitoyens.

Hugues a également occupé des postes influents au niveau départemental, agissant en tant que Président du CASDIS, Président de la SICA Habitat Rural, et Président du Syndicat mixte de Coopération du Sud. Son engagement dans ces rôles a contribué de manière significative au développement harmonieux de notre région.

C’était un homme dévoué et un modèle de leadership. Nous pleurons sa perte, mais nous nous engageons également à honorer son héritage en continuant le travail qu'il a entrepris pour faire de Saint-Philippe une commune solidaire et tournée vers l’avenir.

Au nom de la municipalité et de la ville de Saint-Philippe, j'exprime nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Hugues SALVAN. Que son âme repose en paix.

En hommage à l’homme qu’il a été, les drapeaux de la ville seront mis en berne tout le long de la semaine prochaine.