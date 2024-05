Malgré la conjoncture, les grandes surfaces alimentaires à La Réunion restent rentables

Ce vendredi 3 mai 2024, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) a dévoilé sa dernière étude. Elle concerne le secteur de la grande distribution. À La Réunion, le secteur se porte bien avec une rentabilité supérieure à ce qui est observé dans l'Hexagone, malgré un contexte inflationniste moins favorable. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Iedom (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

La hausse de l’inflation a fait ressurgir le thème de "la vie chère" et s’interroger de nouveau sur la formation des prix en Outre-mer, en particulier dans le secteur de la grande distribution alimentaire.

L’examen des résultats financiers des entreprises de ce secteur au cours de la période 2019- 2022 montre cependant que leurs performances sont moins bien orientées aujourd’hui qu’avant la crise sanitaire. Ces performances restent toutefois supérieures en moyenne aux établissements établis dans l’Hexagone.

- Une rentabilité qui se dégrade, mais reste supérieure à celle dans l’Hexagone -

Les performances commerciales de la grande distribution alimentaire réunionnaise s’érodent progressivement de 2019 à 2022, avec un taux de marge commerciale à 20,5 % en 2022 contre 22,0 % en 2019. Ce recul s’explique par le fait que les GSA n’ont pas totalement répercuté la hausse de coûts des intrants et des marchandises au consommateur et ont ainsi rogné sur leur marge. Le taux d’EBE a également reculé de 4,4 % à 4,0 % sur la période.

Cette dégradation de la performance des GSA réunionnaises réduit l’écart constaté avec celle observée en France hexagonale : la différence de taux de marge commerciale en faveur des établissements réunionnais n’est plus que de 1,1 point contre 2,9 points en 2019 (respectivement 1,6 pt et 2,3 pt pour le taux d’EBE). Néanmoins, cet écart persiste en partie du fait de l’organisation des GSA réunionnaises (externalisation, exonération de charges, etc.).

Selon la dernière étude de l'IEDOM, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, les enseignes de la grande distribution alimentaire à La Réunion ont enregistré de moins bons résultats financiers au cours de la période 2019-2022, bien que leurs chiffres soient toujours meilleurs que dans l'Hexagone.

Et pourtant, le chiffre d'affaires des grandes enseignes du département avait augmenté avec la crise sanitaire en 2020. Mais la tendance s'est ensuite inversée, et cela alors que l'économie réunionnaise a globalement connu un regain d'activité.

- Le paysage de la grande distribution alimentaire en profonde recomposition -

Le secteur de la grande distribution alimentaire est en recomposition à La Réunion depuis fin 2019, avec l’ouverture de plusieurs hypers et supermarchés (Super U, E. Leclerc), ainsi que des changements d’actionnaires (Vindémia).

Par ailleurs, l’inflation a bondi en 2022 à +3,7 % après +1,4 % en 2021, pesant sur les coûts des intrants et freinant la consommation des ménages.

La combinaison de la réorganisation des points de vente et du retour de l’inflation dégrade les résultats d’exploitation du secteur avec une baisse de 3,8 % de la valeur ajoutée (VA) et de 19,7 % de l’excédent brut d’exploitation (EBE) entre 2019 et 2022. Ces résultats s’inscrivent en décalage avec les autres secteurs, dont la VA progresse de 3,4 % en moyenne par an et l’EBE de +6,3 %.

