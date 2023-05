Il mange une œuvre d'art, un chat de 18 kilos, une lettre égarée retrouvée... 80 ans après

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 1er mai au vendredi 5 mai le voici : Un étudiant sud-coréen a mangé une œuvre d'art à 120.000 dollars. L'œuvre, intitulée Comedian, est une banane scotchée à un mur par l'artiste italien Maurizio Cattelan, dans le cadre d'une exposition au Leeum Museum of Art de Séoul. Patches le chat est devenu une véritable star sur les réseaux sociaux. Sa particularité, ce félin est atteint d’obésité extrême et pèse 18 kg. Un jeune soldat français, prisonnier des Allemands, avait écrit une lettre en 1943. 80 ans plus tard, elle a été remise à sa famille. Et ce, grâce aux réseaux sociaux.

- Un étudiant mange une banane à 120.000 dollars présentée comme une œuvre d'art -

Dans une vidéo d'une minute, captée par un de ses amis, on voit l'étudiant à l'Université nationale de Séoul détacher la banane, la manger puis rescotcher la peau au mur.

Reaction as Student eats artwork of a banana duct-taped to a museum wall because 'he was hungry'



A ripe banana artwork called Comedian by Italian artist Maurizio Cattelan was placed for exhibition at Seoul`s Leeum Museum of Art, but a hungry South Korean student couldn't keep pic.twitter.com/TCOf0B2sWA — SNOW TV® ???????????? RC 3662284 (@OfficialSnowtv) May 1, 2023

Interrogé par le musée sur son geste, l'étudiant a répondu qu'il avait "faim". Il a également déclaré à la chaîne de télévision KBS qu'il pensait "qu'endommager une œuvre d'art moderne pouvait également être interprété comme une œuvre d'art", rapporte The Guardian.

Il a ensuite eu l'idée de rattacher la peau pour faire une "blague". "N'est-ce pas scotché là pour être mangé ?", a-t-il ironisé.

Après l'incident, le musée a réinstallé une nouvelle banane sur le mur de l'exposition. Le fruit de l'œuvre est dans tous les cas remplacé tous les deux ou trois jours. Aucun dommage et intérêt ne seront demandés à l'étudiant, a indiqué le Leeum Museum of Art.

Lorsqu’il en a été informé, Maurizio Cattelan a simplement répondu "Aucune problème".

- Avec ses 18 kg sur la balance, ce chat de six ans fait le buzz sur les réseaux sociaux -

À Richmond dans l’État de Virginie, aux États-Unis, le chat Patches est devenu une véritable star des réseaux sociaux après avoir été adopté à la fin du mois d’avril 2023. Il fait "trois fois le poids moyen d’un chat domestique à poil court", rapporte le journal britannique The Telegraph.

Abandonné par son ancien maître qui ne pouvait plus s’occuper de lui, Patches a été confié au refuge animalier de la ville de Richmond. Sur place il a subi des tests vétérinaires, qui ont révélé qu’en dépit de ses kilos en trop, il était en "bonne santé", précise le média belge 7sur7.

Kay Ford, une retraitée américaine a donc décidé de l'adopter. Cette dernière, touchée par la situation du félin, n’a pas hésité à créer Le périple de Patches, une page Facebook dédiée à son nouvel animal de compagnie.

L’objectif ? Chroniquer la perte de poids progressive et surveillée par un vétérinaire et donner régulièrement de ses nouvelles. Pas moins de 24.000 internautes suivent quotidiennement les faits et gestes du matou et n’hésitent pas à l’encourager par leurs commentaires.

Si le félin au pelage blanc tacheté de gris pèse 18 kg, il ne décroche cependant pas le record du chat le plus gros du monde. Officiellement, le détenteur était Himmy, un chat australien dont le poids avait atteint 20,9 kg à la fin des années 1980.

- Une lettre écrite il y a 80 ans remise à son destinataire grâce aux réseaux sociaux -

Il y a plusieurs semaines, Chris et Mondy ont retrouvé dans leurs affaires cette vieille lettre. Le couple de Belges s’est alors mis en tête de remettre la lettre à la famille du jeune soldat. Ils ont décidé de poster un message sur les réseaux sociaux pour tenter de remonter jusqu’à ses proches.

Cette histoire a fait réagir et les internautes se sont mobilisés. Après plus de 11.000 partages, un généalogiste flamand les a finalement guidés vers la famille de l'auteur. "On était vraiment impressionné de ça. On n'aurait jamais su que ça allait être si grand", confie Mondy.

Une fois la destinataire trouvée, Mondy et Christophe, deux belges, ont remis à Chantal Houspie la lettre de son oncle, Louis Allard, écrite en 1943 durant la Seconde Guerre mondiale. Égarée durant 80 ans, cette missive est enfin arrivée à destination. "Ça fait drôle, c'est émouvant. Vraiment, je ne m'y attendais pas" raconte la nièce du soldat devant les caméras de TF1.

"Il avait 21 ou 22 ans quand il a été enrôlé au Service du Travail Obligatoire (STO) et donc il était prisonnier en Allemagne”, explique Chantal Houspie. Le jeune homme écrivait en fait à ses parents pour leur donner des nouvelles.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com