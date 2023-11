Ilet dann Ker : quatre jours de partage autour de la biodiversité à Marla

La manifestation Ilet dann Ker est gratuite et se déroulera au sein de l’ilet de Marla durant quatre jours, du 6 au 9 novembre 2023. Le but ? Observer la nature, participer à des actions de préservation de la biodiversité, produire et consommer local et échanger autour de l’art de vivre des habitants de Marla. (Photo Parc national de la Réunion)

Voulu pour être un moment de “partage, convivialité, et rencontre”, l’événement “Ilet Marla dann Ker” propose de nombreuses animations pendant quatre jours. Si cette opération est prioritairement destinée aux habitants de l'ilet, elle peut également accueillir les visiteurs de passage.

- Découverte du patrimoine naturel et des circuits courts -

Au programme : découverte des patrimoines naturels de Mafate avec une “observation du ciel étoilé, découverte des chauves-souris, lutte contre les espèces exotiques envahissantes et plantation d’espèces indigènes, itinérance sur un sentier de découverte de Marla”. Mais aussi, des ateliers de pratique de la consommation en circuit court : “tisanerie, semences lontan, utilisation des ressources locales pour la production de repas”.

La manifestation sera également l’occasion de promouvoir la plantation d’espèces végétales patrimoniales dans les espaces privés et publics de l’ilet en mettant à la disposition des habitants et de l’école des plantes indigènes, des fruitiers et des semences lontan.

Bientôt dans les autres ilets de Mafate ? -

La mairie de Saint-Paul et l’office national des forêts (ONF) sont partenaires de l’opération et seront présents, aux côtés du Parc national de la Réunion pour échanger avec les habitants tout au long de la manifestation. Il s’agit de la première édition, d’« Ilet dann Ker ». Cette nouveauté a vocation à être reconduite, dans les années à venir, sur les autres ilets de Mafate.