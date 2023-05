Kinkeliba, Bois de maman, Benjoin...(presque) tout savoir sur les zerbaz péi

Vous aussi vous le sentez ? L'hiver austral arrive et les températures commencent à baisser. Alors que les couettes et bonnets vont faire leur grand retour dans les prochaines semaines, les refroidissements aussi. Les chutes de température, vent et givre dans les hauts de l'île peuvent vite rimer avec des nez qui coulent, des gorges douloureuses et des états grippaux. Faire appel aux zerbaz péi peut être une solution pour soulager tous les petits maux bénins (photo : sly/www.imazpress.com)

La Réunion abrite de nombreuses plantes médicinales utilisées pour se soigner mais il ne suffit pas de les ramasser, il faut encore réussir à élaborer correctement les remèdes. Transmis de générations en générations, ils sont une vrai richesse culturelle pour l'île. Imaz Press a fait appel à Alexis Thiburce, tisaneur à Sainte-Suzanne pour sa connaissance des plantes et son savoir-faire.

Son père était tisaneur pendant plus de 60 ans et lui a apporter une connaissance pointue des zerbaz, un savoir-faire familial. "Être tisaneur cela ne s'apprend pas, il faut être descendant" insiste Alexis Thiburce.

Avec ses 80 variétés de tisanes, il est régulièrement sur les marchés pour apporter ses conseils. Et des conseils, il en a des tas.

- Remèdes pour les états grippaux –

Alexis Thiburce commence par nous présenter le Benjoin, arbre endémique de La Réunion. Contre la fièvre, il l'associe à de la verveine, de la citronnelle, de la cannelle, du géranium et du patte poule. En cas de très forte fièvre, le tisaneur conseille d'ajouter une gousse d'ail avec du gingembre.

Le patte poule, l'un des ingrédients de cette première tisane, est très efficace pour lutter contre la grippe et les douleurs comme les courbatures mais aussi les tendinites. À l'achat, il est important de vérifier que la feuille a bien trois doigts, c'est à cela qu'elle doit son nom.

Pour le Covid, il faudra plutôt utiliser l'Artemisia ou armoise.

Autre point important, pour une tisane bien efficace il faut mettre quatre à cinq variétés différentes de plantes. "Avec une simple verveine, la grippe sera toujours là" révèle Alexis Thiburce qui garantit avec ses associations une disparition de la fièvre en deux heures maximum.

Toujours pour la grippe mais également les sinusites, le tisaneur nous partage un second mélange pour les grands et les petits. De l'eucalyptus, de la citronnelle, de la verveine, du géranium, du patte de poule et du safran vous feront disparaitre vos maux de tête.

"Il faut prendre une poignée du mélange, la mettre dans une marmite avec trois litres d'eau et la faire bouillir pendant 7 minutes" précise-t-il.

Après ces étapes, votre tisane est prête, vous n'avez plus qu'à en prendre une tasse et faire une inhalation avec le reste en respirant bien au-dessus du mélange. L'opération est à répéter quatre à cinq fois par jour.

Pour une variante plus forte, le rhum la paille ou rhum refroidissement. Pour cela, on prend les mêmes ingrédients et on les laisse infuser dans une bouteille de rhum. "Trois jours après on peut le boire, le mélange infuse vite" ajoute Alexis Thiburce qui conseille tout de même de toujours boire chaude une tisane à grippe.

Si vos bronches sont prises et que vous avez des difficultés à respirer, c'est le Bois de judas, utilisé pour l'asthme, qui sera votre allié.

Parmi ses nombreuses tisanes, l'expert n'en a pas que pour soigner les grippes. Bois d'Arnette, café marron, Kinkéliba, il y en a vraiment pour tous les maux.

- Arthrose, diabète et perte de poids -

Le bois d'Arnette est par exemple très efficace contre l'artrose. Mais selon Alexis Thiburce "il n'est pas suffisant pour quelqu'un qui a de fortes douleurs". "Il faut y associer d'autres zerbaz comme le patte de poule ou le bois maigre qui enlève tout ce qui est gras dans le corps et s'occupe du cholestérol" explique-t-il.

Avec le bois maigre et le bois d'Arnette, "le corps est drainé et les douleurs apaisées".

Le café marron est de son côté privilégié pour les problèmes de diabète et peut être mélangé avec le lin café. Il est aussi bon pour lutter contre la cataracte, une perte progressive de la vision.

En cas d'endométriose, une maladie gynécologique qui provoque d'importantes douleurs pendant les règles, le tisaneur a aussi une solution, le Bois de maman.

Pour les infections urinaires et inflammations il faudra plutôt se tourner vers le goyave marron.

Récemment, Alexis Thiburce s'est mis à replanter du Kinkéliba très utilisé à l'époque et efficace pour les personnes diabétiques. Bu régulièrement il permettrait aussi de maigrir au niveau du ventre.

On vous partage également la recommandation du tisaneur sur l'aloe vera dont on peut se servir pour "nettoyer son corps" et "apaiser les brulures".

"Avant de l'utiliser, il faut couper des tranches de 10 centimètres et les mettre au frigo pour tuer les toxines" prévient-il. Vous pourrez ensuite les éplucher et les mixer en rajoutant de l'huile d'olive pour en prendre une cuillère matin et soir.

Arrive la découverte la plus intrigante de notre rencontre à Sainte-Suzanne, le Bois de senteur, une plante sacré à mettre dans le jardin qui chanterait la nuit à condition de prendre soin d'elle et de lui parler tous les jours.

Pour rappel, il est impératif de consulter immédiatement son médecin et de se conformer à ses prescriptions en cas de troubles persistants.

