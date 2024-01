Un important incendie s'est déclaré dans un bâtiment du Domaine du Chaudron (Saint-Denis) en milieu de journée ce mercredi 24 janvier 2024. Les flammes et l'énorme panache de fumée sont visibles de plusieurs quartiers dionysiens et notamment depuis la route de la Montagne. L'incendie et l'intervention des secours ont provoqué nombreux ralentissements sur le boulevard Lancastel (Photos : sly et rb/www.imazpress.com)