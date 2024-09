Infections respiratoires, gastro : les petits virus de l'hiver en hausse à La Réunion

Ce vendredi 6 septembre 2024, Santé publique France a publié le point épidémiologique régional de la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. S'il est à noter quatre cas de chikungunya acquis localement (autochtones) signalés à l’ARS, à La Réunion, on constate surtout la hausse de la circulation des virus respiratoires. Mais également des gastro-entérites aigues chez les enfants de moins de 5 ans. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

- Infection respiratoire aigüe et virus grippaux -

Les passages aux urgences pour motif de syndrome grippal étaient en augmentation en S35 comparé à la semaine précédente. En S35, les urgences ont enregistré 26 passages pour un motif de syndrome grippal versus 13 en S34. Le nombre d’hospitalisations pour syndrome grippal était en hausse modérée avec 7 hospitalisations rapportées en S35 contre 4 en S34.

La part d’activité des urgences pour un motif de grippe représentait moins de 1% de l’activité totale.

En médecine de ville, la part d’activité des Infections Respiratoires Aigües (IRA) était stable avec 3,2% de l’activité totale en S35 versus 2,9% de l’activité totale en S34. La part d’activité pour IRA se situait en dessous du niveau de la moyenne 2013-2023.

- Gastro-entérites aigues (GEA) -

En S35, les passages aux urgences tous âges pour un motif de gastro-entérite étaient stables. Le nombre de passages aux urgences était de 83 en S35 versus 81 en S34. Le nombre d’hospitalisations était stable avec 9 hospitalisations en S35 contre 7 en S34.

Chez les enfants de moins de 5 ans, les passages aux urgences pour un motif de gastro-entérite étaient en progression en S35 (n=44) en comparaison à la S34 (n=28). Les hospitalisations après un passage aux urgences étaient stables avec 3 hospitalisations en S35 versus 1 en S34.

En S35, la part de l’activité des urgences chez les moins de 5 ans pour la gastro-entérite était augmentation par rapport à la semaine précédente (8,5% en S35 vs 7,0% en S34).

- Bronchiolite (chez les enfants de moins de 2 ans) -

Les passages aux urgences pour motif de bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans étaient en hausse modérée en S35 comparés à la semaine précédente. En S35, 17 enfants âgés de moins de 2 ans ont consulté aux urgences pour une bronchiolite contre 12 en S34.

Les nouvelles hospitalisations étaient stables (n=8) par rapport à la semaine précédente (n=6).

La part de passages aux urgences pour bronchiolite parmi l’ensemble des passages d’enfants de moins de deux ans était à la hausse avec 6,0% de l’activité en S35 contre 4,9% pour la S34.

- COVID-19 -

En S35, les consultations aux urgences pour motif COVDI-19 étaient stables. En S35, 14 patients ont consulté aux urgences pour motif de COVID-19 versus 17 patients la semaine précédente. Les hospitalisations étaient en revanche en baisse avec 4 nouvelles hospitalisations pour motif de COVID-19 en S35 versus 9 en S34.

- Mortalité toutes causes -

En S33, le nombre de décès observé tous âges et toutes causes était de 119 personnes. Comparé à la semaine précédente, le nombre de décès observé était en hausse (n=111 en S32). Le nombre de décès observé en S33 était non significativement supérieur au nombre de décès attendu (n=111).

Chez les plus de 65 ans, le nombre de décès observé en S33 (n=81) était aussi inférieur au nombre de décès attendu (n=84). Ce chiffre était stable comparé à ce qui était observé en S32 (80 décès observés).