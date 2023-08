Internet au ralenti : le retour à la normale n'est pas pour de suite

Suite à un incident technique survenu sur le câble sous-marin SAFE, plusieurs opérateurs rencontrent d'importantes perturbations sur leurs réseaux internet et mobiles. Un incident survenu ce dimanche 6 août au sud-ouest au large de l'Afrique. Mais si encore il n'y avait que cet incident technique. Car l'un des câbles de secours, le câble LION-2, est lui en travaux, ce qui implique des lenteurs notamment sur les réseaux internet (Photo : rb/www.imazpress.com)

Selon l'opérateur SFR, ce souci technique n'est pas près de se résorber. Car du côté du câble SAFE, "l'endroit précis de la coupure n'a pas encore été identifié". De plus, "dès lors que la coupure sera identifiée il faudra envoyer un bateau réparer".

Une identification du lieu de la coupure difficile, qui ne permet pas au fournisseur d'annoncer un délai de rétablissement.

"Un incident exceptionnel a endommagé des câbles sous-marins qui impacte le trafic entre la Réunion et la métropole", note les services d'Orange. "Le trafic est moins sécurisé mais attention, il n'y a pas de coupures des services", ajoute l'opérateur. "Car chaque opérateur reroute le trafic sur les différentes routes à notre disposition pour limiter l'impact pour le client", ajoute-t-il.

- Le câble LION-2 également en travaux -

De ce fait, SFR bascule généralement son trafic sur sa route de secours, le câble LION-2. "Mais le souci c'est qu'il y a également un incident sur LION", nous explique SFR.

"Suite à la concomitance de l’arrachage de câbles sous-marins au large de l’Afrique de l’ouest par le fleuve Congo dans la nuit de dimanche à lundi, et de travaux au Kenya sur le Câble Lion 2 par le Consortium en charge, tout le trafic internet de La Réunion -tous opérateurs confondus, fixes et mobiles-, sera soumis à des restrictions de capacité", précise Orange. "Ces événements sur les câbles sont indépendants de notre volonté, la responsabilité d’Orange Réunion Mayotte n’est pas engagée", ajoute l"opérateur.

Des travaux de réparation sont en cours mais ils devraient durer – si tout va bien – jusqu'au samedi 12 août voire le dimanche 13 août.

Seul le câble METISS permet aux opérateurs d'alimenter leurs clients. Toutefois "c'est comme si on mettait tout le trafic de la NRL sur la route de la Montagne, ça rame, surtout aux heures de pointe".

Des heures de pointe situées entre 18h et 21 heures et entre 12h et 14 heures. Cependant, "le service TV est relativement protégé, les appels voix aussi". "L'impact est clairement sur la navigation internet et les consultations web", nous dit-on.

Pour les clients des différents opérateurs qui fournissent l'île, il faudra donc se montrer patient jusqu'au au moins la semaine prochaine, pour retrouver un réseau qui fonctionne normalement.

