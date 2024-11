Ivonic Dijoux réélu président du Comité régional lutte Réunion

Le 23 novembre 2024 à Saint-Joseph, Ivonic Dijoux a été réélu président du Comité régional lutte Réunion. Il restera donc à la tête de cette discipline olympique jusqu'à la prochaine olympiade prévue en 2028 à Los Angeles. (Photo : Comité régional lutte Réunion)

Le comité régional de lutte poursuit pour quatre années supplémentaires avec Ivonic Dijoux à sa tête. Le président saint-joséphois en est à sa troisième réélection consécutive.

Après l’annulation, contrainte par l’épidémie de Covid en 2020, du championnat de France de lutte féminin sur l'île, le comité régional candidate de nouveau pour l’organisation du championnat national fédéral prévu en 2026.

Selon Comité régional lutte Réunion, "cela laisse un an aux acteurs locaux, à la fédération et aux clubs, pour se préparer financièrement et logistiquement à un tel évènement".

En 2026, la lutte fera son entrée au programme des Jeux de la jeunesse et des sports de l’océan indien organisé aux Seychelles. Les jeunes lutteur(se)s réunionnais âgés de 14 à 17 ans vont représenter l'île.

Les Jeux des îles de l’océan indien, auront lieu en 2027. "Les équipes techniques réunionnaises sont déjà à pied d’oeuvre afin d’optimiser les chances de victoire sur ces Jeux", écrit le comité.

"Un dispositif de formation régionale, établi en 2024, s’affaire à former des entraîneurs, des arbitres et des cadres techniques à travers l’île afin de soutenir au mieux la mise en oeuvre des projets à venir", conclut l'organisation.

Les membres du conseil d’administration 2024/2028 :

- Ivonic Dijoux (président, LCSJ)

- Carole Lecomte (trésorière, DOC)

- Angélica Folio (secrétaire, LTDDR)

- Johny Damour (LCSJ)

- Pascale Payet (LTDDR)

- Rudy Damour (CLOD)

- Marine Morin (CLOD)