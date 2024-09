Jeu concours "photos et vidéos de baleines depuis la terre" : les gagnants sont...

Le 12 juillet 2024 lors de son partenariat avec Globice, Kar'Ouest a lancé "baleines et vidéos de baleines depuis la terre", un jeu concours invitant les Réunionnais à prendre des clichés depuis la côte. "Ce concours, ouvert aux amateurs, comme aux professionnels, a attiré une cinquantaine de participants répartis sur l’ensemble de l’Île de La Réunion, avec pour objectif de capturer les meilleurs clichés depuis la terre" indique Kar'Ouest (Photo d'illustration www.ipreunion.com)

Après délibération, le jury a sélectionné les quatre gagnants :

- premier prix photographie : Tania G. – photo la plus époustouflante prise depuis la terre

- second prix photographie : Justine L. – photo la plus saisissante prise depuis la terre

- troisième prix photographie : Alysée L. – photo la plus spectaculaire prise depuis la terre

- premier prix vidéo : Sylvie T. – vidéo la plus impressionnante prise depuis la terre

Les clichés gagnants sont à retrouver sur le site internet ou sur les réseaux sociaux de Kar’Ouest

Parmi les lots remportés : des excursions scientifiques avec Globice, un Zarlor offert par l’OTI Ouest ou encore des abonnements au réseau Kar’Ouest.

Plus d'informations sur le concours et pour voir les photos gagnantes sur le site web