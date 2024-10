Matante Rosina annonce une belle matinée ce jeudi 10 octobre 2024. Dans l'après-midi, changement de programme, les nuages débarquent. Il est possible que quelques gouttes arrosent les hauts du nord ou de l'ouest. Le soleil continue de briller sur les plus hauts sommets de l'île. Le vent va souffler en rafales et peut atteindre les 70 km/h du côté de Saint-Pierre. (photo www.imazpress.com)