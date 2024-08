Ce jeudi 22 août 2024, Matante Rosina annonce un temps nuageux le matin sur l'est et le sud-est de l'île. Quelques petites averses pourraient concerner ces régions. Ailleurs, le soleil prédomine. Dans l'après-midi, les hauts de l'ouest se couvrent et reçoivent quelques gouttes de pluie. Au nord et au sud, les nuages sont évacués par le vent, laissant place au soleil. Les rafales de vent perdurent pour cette journée. (photo vs/www.imazpress.com)