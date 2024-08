Si vous cherchez du soleil, il est dans l'ouest ce matin

Ce jeudi 29 août 2024, Matante Rosina pense qu'elle va aller à la recherche du soleil dans l'ouest. Chez elle, dans l'est, le temps est identique à celui de la veille : nuages et averses. En plus, les températures ont bien baissé depuis quelques jours. Le sud sauvage sera également concerné par ce temps maussade. Plus tard, le ciel se dégage légèrement dans l'est mais reste bien chargé dans le sud sauvage. Dans les hauts de l'ouest, il est possible de sentir quelques gouttes de pluie. Même si le vent s'est un peu calmé, il continue à décoiffer notre Matante Rosina. (photo sly/www.imazpress.com)