Pour ce jeudi 4 juillet 2024, Matante Rosina voit du gris et même de la pluie du côté de l'est. Elle pense même que ce mauvais temps pourrait concerner le nord et le sud de l'île. Le soleil va rester dans l'ouest le matin. Dans l'après-midi, il décide de pointer ses rayons dans l'est et abandonne l'ouest qui se retrouve sous les nuages. (photo rb/www.imazpress.com)