Matante Rosina annonce un temps plus sec ce jeudi 5 septembre 2024. Elle pense que le ciel devrait rester bleu un peu partout jusqu'à la fin de la semaine. Le vent quant à lui souffle bien fort vers Saint-Pierre et même Sainte-Marie. Dans l'est, les nuages continuent à s'aventurer. (photo sly/www.imazpress.com)