Jeux Paralympiques : Alexandre Léauté en or au cyclisme sur piste, Tanguy de La Forest en argent au tir

Alexandre Léauté conserve son titre de champion paralympique en décrochant l'or au cyclisme sur piste ce vendredi 30 août 2024. Il apporte à la délégation tricolore sa deuxième médaille d'or. Grand favori, il avait battu le record du monde un peu plus tôt dans la journée. Tanguy de La Forest remporte de son côté la médaille d’argent dans l’épreuve de tir à la carabine à dix mètres, faisant monter le compteur de la France à cinq médailles (Photo AFP)

"C’est magique... C’était tellement dur, j’en ai tellement bavé pour en arriver là que... Y’a tellement de gens qui me soutiennent et qui m’accompagnent et qui ne monteront pas sur le podium, mais j’aurais une grande pensée pour eux et pour tout le collectif para cyclisme qui est venu me soutenir en bord de piste" a déclaré le vainqueur au micro de France 2.

" Si le public n’avait pas été là, je ne suis pas sûr que j’aurais tenu jusqu’au bout. Je pense que j’ai beaucoup stressé, des nouvelles choses à apprendre, c’est bien. Je suis arrivée ce matin dans le Vélodrome, ça criait mon nom, j’avais le coeur à 160 [bpm] déjà. Je pense que j’ai perdu beaucoup de jus. Mais bon... on a encore fait une masterclass" s'est-il exclamé

#Paris2024 | ???????????? OUIIIII !! ALEXANDRE LÉAUTÉ CHAMPION PARALYMPIQUE !!



???????? Quelle journée pour le Français qui, après avoir battu le record du monde, décroche la médaille d'or en cyclisme sur piste#JeuxParalympiques pic.twitter.com/ndOZlcwniB — francetvsport (@francetvsport) August 30, 2024

Cette fois c'était la bonne pour Tanguy de La Forest : le tireur participe cette année à ses sixièmes Jeux Paralympiques, et décroche enfin sa première médaille. Il décroche d’argent derrière le Slovène Francek Tirsek qui le devance de deux dixièmes.