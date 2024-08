JO-2024 : 9 médailles dont 2 en or, un record olympique et un triplé français

Quelle journée ! Ce vendredi 2 août 2024, les Jeux olympiques de Paris ont été marqués par de nombreux exploits. Pas moins de 9 médailles ont été gagnées en une journée. Léon Marchand a tenu sa promesse en obtenant l'or au 200m quatre nages, sa quatrième médaille de la compétition, tandis que Florent Manaudou s'est offert le bronze en 50m nage libre. Teddy Riner a de son côté décroché l'or pour la troisième fois de sa carrière en individuel. Autre exploit : le triplé français en BMX Racing avec Joris Daudet (or), Sylvain André (argent) et Romain Mahieu (bronze).

- "Roi Léon" -

Galvanisé par une Arena La Défense en furie, le "roi Léon" a surmonté la fatigue de trois campagnes victorieuses - 400 m quatre nages dimanche, doublé inédit 200 m papillon-200 m brasse mercredi - pour conquérir un nouvel or.

En 1 min 54 sec 06, nouveau record olympique à six centièmes du record du monde, il a irrésistiblement pris le large sur le Britannique Duncan Scott (1:55.31) et le Chinois Wang Shun (1:56.00).

Le Toulousain de 22 ans rejoint l'Est-Allemande Kristin Otto et les Américains Mark Spitz et Michael Phelps dans le gotha des nageurs quatre fois titrés en individuel dans une même édition des Jeux.

Il est le premier Français à réussir un tel exploit, passant en moins d'une semaine de petit prince de la natation mondiale à nouvelle icône du sport tricolore, faisant exulter tout un pays.

"C'est incroyable, c'était magique, vraiment Je suis très bon en terme de gestion d'énergie", s'est réjoui le quadruple champion olympique auprès de France TV, lui qui avouait jeudi avoir les jambes lourdes et passer de courtes nuits mais affichait une ambition intacte.

ON N'A PLUS MOTS !!! LÉON, TU ES LE ROI QUE TU PENSES ÊTRE !



QUATRIÈME MÉDAILLE D'OR ! C'EST LÉGENDAIRE ! C'EST HISTORIQUE ! MERCI LÉON !!!!!!!



RECORD OLYMPIQUE, C'EST FOU !!!



- Manaudou lance le clapping -

A voir la longueur dévastatrice de ses coulées, encore décisives vendredi pour creuser l'écart avant le dos et le crawl, et la régularité de ses tractions de bras scandées par la foule, le marathonien des bassins en avait gardé sous le pied.

L'épopée n'est pas finie puisque l'élève de Bob Bowman pourrait être aligné à la fois dans le 4x100 m quatre nages masculin (séries samedi matin et finale dimanche soir) et en finale du 4x100 m quatre nages mixte samedi soir.

Et avant même l'arrivée du Toulousain, Florent Manaudou avait fait exulter le public en garnissant sa musette olympique d'une quatrième médaille consécutive sur 50 m, du seul métal qu'il lui manquait.

Champion olympique inattendu aux JO-2012 de Londres, argenté à Rio en 2016 puis à Tokyo, le sprinteur de 33 ans a réglé (en 21.56) la meute des poursuivants de l'Australien Cameron McEvoy et du Britannique Ben Proud, intouchables.

Le porte-drapeau des Bleus, toute en décontraction ces derniers jours, était pourtant entré en finale de justesse, relégué à la ligne N°1 par son 8e chrono des demies: ça ne l'a pas empêché de savourer, lançant un clapping général avant de plonger.

MAIS C'EST PAS POSSIBLE !!! MAIS OUI FLORENT MANAUDOU !!!



MÉDAILLE DE BRONZE POUR NOTRE CHAMPION ! C'EST MAGNIFIQUE ! C'EST INCROYABLE ! MERCI POUR LES ÉMOTIONS !



???? Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/bSq6fd6FLz — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

- Triplet français -

La France a signé un triplé historique en BMX Racing avec la victoire de Joris Daudet devant Sylvain André et Romain Mahieu, une première depuis 1924. Un podium 100% Français et historique, alors que les Tricolores n'avaient jamais décroché la moindre médaille masculine depuis l'introduction de la discipline au programme olympique, en 2008.

MAIS OUI ILS L'ONT FAIT : LE TRIPLÉ FRANÇAIS EN BMX RACING !



JORIS DAUDET, SYLVAIN ANDRÉ ET ROMAIN MAHIEU EN OR, ARGENT ET BRONZE, C'EST COMPLÈTEMENT DINGUE !



???? Suivez les Jeux en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/oXNZNA0JGn — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

- Teddy Riner toujours au sommet -

Teddy Riner, 35 ans, est devenu vendredi à Paris champion olympique des poids lourds pour la troisième fois après 2012 et 2016, un exploit jusqu'ici jamais réalisé dans la catégorie reine et qui fait de lui le plus grand des judokas.

Le super-héros a encore enfilé sa cape pour offrir à l'équipe de France de judo son premier titre sur les tatamis à Paris-2024, et sa neuvième médaille. Il est le seul Français à avoir tenu son rang de favori et permet aux Bleus d'éviter de sortir de "leurs" Jeux sans Marseillaise, en attendant la compétition par équipes mixtes samedi.

"On a beau travailler dur, les journées de compétition c’est toujours particulier. C’est quelque chose d’exceptionnel", a réagi le champion après sa victoire.

La vasque olympique, allumée avec Marie-José Pérec aux Tuileries la semaine dernière, ne lui suffisait pas: Teddy Riner a cette fois enflammé l'Arena Champ-de-Mars. Et inscrit son nom, à jamais, dans le panthéon du sport. C'est le premier judoka à réaliser le triplé olympique en +100 kg après Londres-2012 et Rio-2016.

Cet exploit n'avait été réalisé qu'une fois, par le super-léger japonais Tadahiro Nomura (1996, 2000, 2004). Mais avec sa médaille d'or par équipe aux JO de Tokyo et ses deux médailles de bronze olympique (2008, 2021), ainsi que ses onze titres mondiaux, il surpasse une fois pour toutes les autres légendes du judo.

MAIS OUI TEDDY ! TU L'AS FAIT ! TU L'AS, TA MÉDAILLE D'OR !



LE PATRON EST DE RETOUR SUR LE TOIT DE L'OLYMPE !



TEDDY RINER, CHAMPION OLYMPIQUE !

Le jeune Sud Coréen Kim Min-jong, âgé de 23 ans, qui a battu le Japonais Tatsuru Saito, un autre favori, en demie, n'a pas fait le poids face au "vieillard", comme Riner s'est défini la semaine dernière en parlant de sa longévité extraordinaire.

Le judoka de 35 ans, qui veut poursuivre l'aventure jusqu'à Los Angeles en 2028, a montré à la jeune génération qu'il était encore le patron.

- Derrière le bronze, la déception de Romane Dicko -

Championne du monde 2022, Romane Dicko n'a elle pas connu la même réussite. À 24 ans, elle a été stoppée en finale des lourdes (+78 kg). Mais elle a su se remobiliser pour aller arracher le bronze, comme à Tokyo en 2021. Elle avait pourtant réalisé un parcours impeccable jusque là.

C'EST FAIT ! C'est avec les larmes que Romane Dicko remporte son combat pour la troisième place. La déception d'avoir manqué la finale était trop forte...



???? Suivez le direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/uyPfiA0bCb — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

Malgré sa victoire de bronze, c'est en pleurs que la sportive est sortie du tatami. Des larmes qu'elle a dû mal à contenir lors de ses échanges avec la presse.

"Mon plus grand sentiment, c'est la déception. J'avais la tête, j'avais les jambes, j'avais le judo. (...) Je n'ai pas été la Romane de d'habitude. C'est une adversaire très forte, ce sont toujours des combats compliqués. J'aurais vraiment pu faire plus" a-t-elle confié au micro de France 2.

La jeune championne n'a pas réussi à imiter son aînée chez les lourdes Émilie Andéol, titrée en 2016 le même jour que Riner à Rio. Dicko aura une autre occasion de remporter l'or, samedi en compétition par équipes mixtes, et Riner aussi.

- Du bronze en voile -

Les Françaises de la "team mama", qui étaient en tête avant cette dernière course, terminent finalement avec la médaille de bronze. Les Néerlandaises sont sacrées championnes olympiques.

Charline Picon décroche sa troisième médaille olympique, la seule couleur qui lui manquait, après l’or et l’argent à Rio et Tokyo, en RS:X, une planche à voile individuelle.

La joie démonstrative de Charline Picon et Sarah Steyaert.



La paire française décroche le bronze en voile à Marseille. C'est la 28e médaille pour la délégation française



Les Jeux Olympiques en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/Qyn97S3fgL — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

- Les cavaliers en bronze -

L'équipe de France s'est hissée sur la troisième marche du podium en saut d'obstacles par équipes. Julien Épaillard, Simon Delestre et Olivier Perreau décrochent le bronze, derrière les Britanniques et les Américains.

La France en bronze en saut d'obstacles par équipe !



Avec 7 points de pénalité, les Bleus terminent derrière la Grande-Bretagne et les États-Unis.



???? À suivre en direct sur : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/MoABrO4sC2

— francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

- Tennis de table : Félix Lebrun éliminé -

Nouvel espoir français, le jeune Félix Lebrun. Malheureusement, ce dernier s'est incliné ce vendredi face au Chinois Fan Zhendong.

Le pongiste français s’incline en quatre manches, après un duel acharné, mais amplement dominé par le Chinois : 11-8, 11-6, 11-7, 11-5.

Son parcours ne s’arrête toutefois pas ici, car le cadet des frères Lebrun jouera pour une médaille de bronze le 4 août prochain.

C'est terminé pour Félix Lebrun



Le Chinois Fan Zhendong était beaucoup trop fort pour le Français qui s'incline en quatre manches. Mais tout n'est pas fini, il y a le bronze à aller chercher dimanche pour Félix Lebrun.



Les JO en direct : https://t.co/hHHwOiAOqk pic.twitter.com/IiXHgSARR0 — francetvsport (@francetvsport) August 2, 2024

- De belles qualifications -

Maxime Grousset devrait revenir en lice pour le relais 4x100 m quatre nages si les Bleus franchissent les séries samedi: il a spécifiquement travaillé le 100 m pour finir ses Jeux en apothéose.

Le Marseillais devait initialement accompagner Manaudou en finale du 50 m mais a finalement privilégié le 100 m papillon, où il avait décroché en 2023 son premier titre mondial sans travailler spécifiquement la distance.

Bien lui en a pris puisqu'il s'est offert un ticket pour la finale samedi soir en signant le 2e chrono des demi-finales, en 50 sec 41, derrière le Hongrois Kristof Milak, adversaire malheureux de Marchand sur 200 m papillon. Clément Secchi a en revanche été éliminé, 14e temps en 51 sec 58.

Côté boxe, après Sofiane Oumiha, c'est au tour de Billal Bennama et Djamili-Dini Aboudou Moindze d'être certains de rapporter une médaille à la France.

Chez les -51 kg, Billal Bennama a battu le Cubain Alejandro Claro Fiz aux points trois juges à deux en quarts de finale. Il affrontera le Dominicain Yunior Alcantara Reyes en demi-finale dimanche.