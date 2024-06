JO 2024 : la flamme olympique a embrasé La Réunion

Elle est passée par La Réunion... Ce mercredi 12 juin, La Réunion a vécu un moment de ferveur unique à vivre ensemble la passion du sport et l'approche prochaine des JO 2024 de Paris. Toute la journée, Imaz Press vous a fait vivre par ses images cet instant d'union de tous. Un enthousiasme qui fait bon à voir dans cette période trouble. De la Plaine des Sables, en passant par Saint-Paul, Le Tampon, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Saint-Benoît, Sainte-Suzanne ou encore Saint-Denis... retour sur cette journée "enflammée" (Photos : rb et sly/www.imazpress.com)

Ce mercredi, ce n'est pas une flamme mais deux qui ont silloné l'île de long en large. Et ce, afin que le plus grand nombre puisse en profiter. Autant dire que le public était largement au rendez-vous - malgré la pluie et le froid.

C'est de la Plaine des Sables, à 7 heures pile, que la flamme a démarré le relais de la 29ème étape à La Réunion.

Mireille Faïn fut la première porteuse de la flamme à La Réunion, suivie d'Axelle Setapin, Timothée Comp-Langlois, Camille Coulombel et la traileuse Véronique Julienne.

À 7h30, alors que le premier relai prend fin, c'est sur le débarcadère de Saint-Paul que la flamme arrive.

Une flamme qui a arpenté le front de mer sous le public venu en nombre avant un ultime passage par l’hôtel de ville. Au total, ils étaient 17 à porter la flamme, dont Rodolphe Arriéguy, premier porteur de la flamme olympique. Le surfeur a perdu son bras droit lors d'une attaque de requin en 2015.

Mais encore François Aipar, athlète du "handy roue libre", la nageuse Alizée Morel, Jace, la surfeuse Anne-Gaëlle Hoarau ou encore Sabrina Richard.

Troisième étape, Le Tampon entre le Creps et la Cité du Volcan.

Après le Tampon, le relais de la flamme s'est ensuite élancé vers Saint-Pierre dans le quartier de la Ravine-Blanche. Le public était là aussi bien présent pour acclamer la flamme.

Mathieu Dafreville, judoka, a débuté ce relais. Le sportif était arrivé 5ème en poids moyen aux Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Après Saint-Pierre, c'est à Saint-Joseph, à la Pointe Langevin, que la flamme est passée. Portée par Marie Jeantelle Lebon, Pascal Mussard ou encore Jean-Louis Prianon.

Après plusieurs relais dans l'ouest et le sud, c'est dans l'est, à Saint-Benoît que la flamme a pris son chemin.

Puis direction Sainte-Suzanne avant l'ultime étape. Un relais nautique au Stade en eaux vives.

À Saint-Denis, c'est du Dionypark que s'est élancé le convoi de la flamme olympique pour un passage par le Barachois, le centre-ville, le tout en remontant la rue de Paris pour enfin arriver au Jardin de l'État.

Le relais de la Flamme olympique s’est achevé au Jardin de l’État.

Daniel Narcisse, handballeur, multiple médaillé est le dernier sportif péi - originaire du Chaudron - qui porte la flamme à La Réunion. Le Réunionnais sera celui qui alluma le chaudron au Jardin de l'État devant le Muséum d’Histoire Naturelle.

Autour de la flamme olympique, les Réunionnais ont été invités à célébrer en musique ce moment inédit. Ziskakan, Nathalie Natiembé, Frédéric Joron, Missty, Bastèr, Pix’l, Dj Sebb ou encore Jean-Pierre Boyer… étaient sur scène.

- 120 relayeurs pour la flamme -

120 relayeurs et relayeuses connus ou, comme décrit par le président du Département Cyrille Melchior, "ordinaires aux valeurs extraordinaires", ont porté la flamme à La Réunion.

Parmi les relayeurs, certains sont plus connus que d'autres.

Une flamme synonyme de Jeux Olympiques et Paralympiques, synonyme de sport, de cohésion. Le sport, vecteur de lien social et d'inclusion.

