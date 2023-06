La Réunion accueillera la flamme olympique le 12 juin 2024

À l'approche des jeux de Paris 2024, le parcours de la flamme olympique a été dévoilé ce vendredi 23 juin 2023 au Département de La Réunion et à l'Université de La Sorbonne à Paris. La torche arrivera de Grèce le 8 mai 2024 à Marseille avant un périple de 12.000 kilomètres pour arriver le 26 juillet en Île-de-France. Parmi les différentes étapes, La Réunion, le 12 juin 2024, qui accueillera la flamme olympique.

12.000 kilomètres en 80 jours. C'est le long périple qui sera entamé par "les éclaireurs" munis de la flamme olympique dès le 8 mai à Marseille. Arrivée tout droit de Grèce, elle sera accompagnée par 10.000 porteurs pour un voyage sur 64 territoires français dont 5 ultra-marins.

Sur la Route de #Paris2024​



Le Relais de la Flamme Olympique fera briller nos territoires ! ​



Voici le parcours de 68 jours de fête et de célébrations en France.​



Pour plus de détails sur les villes traversées, on passe le relais aux départements ???? pic.twitter.com/u4uLKjlH0n