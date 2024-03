JO 2024 : Stéphane Sery et son guide Cédric Boyer vont porter la flamme olympique

Le traileur non-voyant, Stéphane Sery et son guide, Cédric Boyer ont été sélectionnés pour porter la flamme olympique lorsqu'elle passera dans l'île le mercredi 12 juin 2024. Une véritable surprise pour les sportif et son guide doublé d'un immense honneur. Un honneur qui leur permettra de mettre en avant la cause du handisport.

La nouvelle de leur sélection pour porter la flamme a été une agréable nouvelle pour Stéphane Sery, le traileur non-voyant "c’était une vraie surprise. On me l’a appris lors d’une séance de renforcement, je m’y attendais pas du tout". Il ajoute avec humour : "tout le monde était au courant, mes parents, Cédric, les amis, tous sauf moi...".

De son côté, Cédric se réjouit de cette opportunité et voit cela comme "un immense honneur pour Stéphane". Il souligne également l'importance de cet événement pour la cause du handisport : "à mes yeux, ça représente beaucoup, car je me suis toujours battu pour cette cause".

La sélection de ce duo s'est faite par l'intermédiaire de la marque Coca-Cola, qui les a contactés directement parmi 5000 candidatures de sportifs à La Réunion. Cédric Boyer explique : "c’est la marque Coca-Cola, qui nous a appelés pour les représenter. Ils recherchaient des sportifs à La Réunion".

- Le parcours de la flamme olympique à La Réunion -

Bien que Stéphane Sery et Cédric Boyer n'aient pas encore d'informations sur leur propre trajet, le parcours du relais de la flamme olympique est déjà connu.

La flamme sera allumée le 16 avril dans le sanctuaire d'Olympie en Grèce, puis elle sera transportée à bord du Belem. Après une traversée de la Méditerranée, le trois-mâts arrivera à Marseille le 8 mai. Ensuite, la flamme entamera son parcours à travers la France, passant par de nombreux sites emblématiques et débutera son "relais des Océans" du 7 au 17 juin.

Le 12 juin, la flamme arrivera au débarcadère de Saint-Paul à 7h30 du matin. Ensuite, elle parcourra plusieurs villes telles que Saint-Joseph, Saint-Pierre, Plaine-des-Sables, au volcan, puis la Cité du volcan au Tampon.

En début d'après-midi, la flamme se dirigera vers l'est, passant par Saint-Benoit, puis elle fera une halte au stade en eaux vives de Sainte-Suzanne. Enfin, sa dernière étape sera au Jardin de l'État de Saint-Denis.

Pour cette journée, 100 relayeurs sont prévus, sélectionnés par le Département, les partenaires privés ainsi que Paris 2024.

La flamme terminera son relai le 26 juillet à Paris.

- Un lien de confiance -

Parmi les 100 relayeurs, Stéphane Sery et Cédric en feront donc parti.

Ces deux sportifs se sont rencontrés il y a deux ans à travers l’association AHPS (Association sportive des handicapés physiques du sud) et depuis "nous avons développé un lién d’amitié, j’ai confiance en lui", explique Stéphane. Les deux amis essaient de s’entraîner ensemble autant que possible. Lorsque cela n'est pas faisable, Stéphane s'entraîne avec sa mère et poursuit un programme varié comprenant "de la musculation, du gainage, du renforcement musculaire, du vélo elliptique et de la natation", détaille le coureur.

Stéphane explique : "pour commencer, Cédric fait une reconnaissance de terrain avant de courir. Puis, durant le trail nous sommes reliés, moi je porte un gant relié à la lanière de Cédric. Lorsqu'il faut tourner à gauche, Cédric tourne la lanière dans cette direction, de même pour le côté droit".

Cédric ajoute : "lorsque je lui touche le sac, ça signifie qu'il y a un obstacle et qu'il faut s'arrêter. Je lui indique tout, les racines, les obstacles, les relèvements de terrain".

Le palmarès de Stéphane est remarquable : champion de La Réunion du trail long, court, montage, vice-champion du 5km route, champion de la Réunion du semi-marathon, ainsi que le premier non-voyant à réaliser le trail du volcan et à pratiquer le trail à La Réunion.

lc/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com