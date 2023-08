JO-2024 : un média américain raille la France et la répression policière

Dans une vidéo publiée le 27 juillet 2023, le média américain New York Insider raille la France et les Jeux olympiques de 2024. A moins d'un an de la compétition internationale, New York Insider dénonce la répression policière qui a visé les manifestations, des Gilets jaunes à la réforme des retraites, en passant par les émeutes qui ont suivies le meurtre du jeune Nahel.

Sprint VS charge policière, natation VS canons à eau, tir à l'arc VS tir de LBD...Les parallèles sont nombreux. Et si certains portent à sourire, d'autres, beaucoup moins. Surtout dans un contexte particulièrement tendu et après plusieurs mois de mobilisation contre la réforme des retraites, où l'action des forces de l'ordre a régulièrement été décriée, notamment par l'ONU, le Conseil de l'Europe ou encore Amnesty International. La vidéo se terminé d'ailleurs par le slogan "Paris 2024 : les droits humains ?".

Les dernières actualités, notamment la mort de Nahel et les violences qui en ont découlé, n'ont pas apaisé le climat. Dernièrement, de nombreux policiers ont protesté contre la mise en détention provisoire de l'un de leur collègue, soupçonné d'avoir gravement blessé un jeune homme en marge des émeutes.

A l'approche des JO-2024, l'Etat prépare déjà son plan d'action pour une compétition sans débordement. La question de l'utilisation de l'armée pour sécuriser les JO "n'est pas du tout une question taboue", a d'ailleurs indiqué sur franceinfo Amélie Oudéa-Castéra ministre des Sports.

Suite à la publication de la vidéo, le député écologiste Julien Bayou a réagi, indiquant "voilà désormais l'image de la France dans le monde. On peut s'en indigner. Ou prendre en compte l'alerte".

