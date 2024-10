Solidarité Insaniyat et le CCAS de Saint-Benoît s’associent

Face à une précarité grandissante, Solidarité Insaniyat et ses partenaires renforcent leur engagement envers les Réunionnaos. Après le lancement de la Caravane du cœur en mai 2021, le fonds de dotation s’est associé avec l’Union Départementale des Centres Communaux d'Action Sociale de La Réunion (UDCCAS), à travers la signature d’une convention en mars 2024. Dans le cadre de cet engagement, Insaniyat a participé à la deuxième édition de la Journée de la solidarité organisée par le CCAS et la ville de Saint-Benoît. L'événement s'est tenu le mercredi 23 octobre, sur l’esplanade du Front de mer de Saint-Benoît. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo

En cette période où l’inflation et les diverses crises économiques impactent le pouvoir d’achat des Réunionnais, Solidarité Insaniyat poursuit ses efforts en renforçant ses partenariats avec les différents intervenants du secteur social à La Réunion. Le partenariat avec les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS), notamment celui de Saint-Benoît présidé par le maire de la commune, Patrice Selly, va permettre de cibler et d’accompagner les personnes en difficultés, explique Youssuf Alibhaye, le secrétaire permanent de Solidarité Insaniyat.

"Grâce à l'engagement des CCAS à travers l'île dans le processus de recensement, nous sommes en mesure d'appréhender de manière efficace les besoins spécifiques de chaque personne en situation de précarité, sur l'ensemble du territoire. Cette démarche nous permet d’avoir une meilleure capacité à concevoir des stratégies d'intervention adaptées, renforçant ainsi notre efficacité opérationnelle. Le partenariat entre le CCAS de Saint-Benoît et le Fonds de dotation nous permet d’associer nos ressources et compétences respectives, en vue de maximiser notre impact sur le terrain" déclare-t-il.

"De plus, notre participation à la journée de la solidarité s’inscrit dans notre vision d’aider du mieux que possible les plus démunis. Au cours de cet événement, nous avons distribué environ 300 colis alimentaires comportant des produits de première nécessité. Nous souhaitons poursuivre et solidifier ce partenariat et nos actions sociales dans l’intérêt de nos concitoyens", ajoute-t-il.

Les CCAS constituent l’outil principal des municipalités pour mettre en œuvre les actions solidaires et organiser l’aide sociale au profit des habitants de la commune. Ainsi, la deuxième édition de la Journée de la solidarité a permis une forte mobilisation des acteurs sociaux pour informer, sensibiliser et s’engager davantage dans la lutte contre la précarité. Au programme : Espace d’information, Accès aux droits, Espace prévention Santé, Espace bien-être et Espace Solidarité, marqué par la distribution de repas, des colis vestimentaires et alimentaires.

"Le Fonds de dotation Solidarité Insanyat et le CCAS de Saint-Benoît partagent les mêmes valeurs à savoir la solidarité et l’engagement citoyen. Ce partenariat est très important, il est même capital afin de créer et de développer davantage de structures d’aide bénéfiques aux citoyens qui sont dans la précarité. Nous sommes fiers de la collaboration avec Insaniyat qui est un partenaire clé dans nos missions communes, à savoir la lutte contre la pauvreté et la précarité via la mise en place de cadres légaux efficaces. Nous sommes des acteurs de proximité incontournable en matière de cohésion sociale et sommes investis dans une mission de soutien aux plus démunis. C’est ensemble que nous réussirons", souligne Fabien Hoareau, directeur du CCAS de Saint-Benoît.

Solidarité Insaniyat est né, en 2014, d’un douloureux constat : les personnes vivant dans la précarité la plus absolue, notamment les sans-abris, n’ont pas souvent la possibilité de manger un bon repas chaud, ni même d’avoir un kit d’hygiène, ou encore des couvertures pendant l’hiver.

"Des besoins qui pourtant sont basiques. C’est donc dans cette optique que depuis sa création il y a 10 ans cette année, le Fonds de dotation s’est engagé à mettre en place diverses initiatives dans l'île, visant à améliorer la qualité de vie des personnes dans le besoin, et ce, sans distinction aucune. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tous les bénévoles et le CCAS de Saint-Benoît, pour le succès de nos actions sociales communes", conclut pour sa part Abdoullah Ravate, président du Fonds de dotation Solidarité Insaniyat.