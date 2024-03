Journée internationale des droits des femmes : une myriade d'évènements en ce mois de mars

Dès le 1er mars 2024, toute l'île se tient prête à commémorer la journée internationale des droits des femmes avec de nombreux évènements. Pour l'occasion des concerts, spectacles et marches sont organisés, certaines écoles prennent part à cette évènement en organisant des ateliers de sensibilisation. Nous vous partageons le programme ville par ville (Photo : rb/www.imazpress.com)

• 1er mars

- Le Port :

- Au lycée professionnel Léon de Lepervanche, organise son quatrième " printemps des droits des femmes et de l'égalité", édition " toutes des championnes !". Un évènement qui vient en réponse au constat de l'accroissement inquiétant du sexisme, des inégalités et des stéréotypes liés au genre, surtout chez les jeunes. L'école étant pointé comme un des principaux incubateurs de ces inégalités

- L’association Les Cabanons de Production Compagnie EscalAdanse célèbre la journée internationale des droits des femmes en milieu scolaire. Une démarche qui s'inscrit dans le projet artistique annuel Prévenir L’ImpAnsable, sensibilisant les jeunes publics aux violences conjugales et intrafamiliales sur le territoire réunionnais.

Le 8 mars Saint-Denis :

- À l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, le collectif noustoutes974 et super kafrine organisent une marche sur le chef-lieu. Le rendez-vous est donné au skate parc du boulevard Sud à 16h00.

• 8 mars

- Saint-Philippe :

- Le CCAS en collaboration avec la ville de Saint-Philippe organisent à l’occasion de la Journée Internationale des droits de la Femme, un Brunch dansant à la salle de la Mer Cassée de 9h jusqu’à 17h. L'entrée est gratuite et est réservée exclusivement aux femmes de la commune, à partir de 18 ans

- Saint-Pierre :

- Le GREENWAR revient au Slam SkateBar pour une édition "girls got rythme". Au programme : scène ouverte dès 18h, suivi des concerts by LADY LA FÉE et SÉLÈNE & TANTRA. Une tombola au profit du CEVIF. Plusieurs expositions et stands seront mis en place.

- Le spectacle "Fanm Même" se déroulera au théâtre Lucet Langenier, regroupant six artistes féminines : des dames zarboutan de notre île. Un spectacle qui commencera à 20h

- À partir de 21h Mélodi Fanm, composé de Gwendoline Absalon, Emilie Maillot, Flora Pasquet donne rendez-vous au Kerveguen pour un spectacle musical.

- Saint-Louis :

- La salle Moulin Maïs à Bois de Nèfles Cocos accueille une exposition collective et entièrement féminine appelé Kouleur Pluri'elles. Un voyage entre l'abstrait, le figuratif, floral, paysage, portrait, maternité…au travers des techniques et styles variés de 11 artistes.

- Saint-Leu :

- La Médiathèque BAGUETT’ propose :

• Un espace enfant avec l'exposition “elles ont changé le monde. On en parle ?” avec la participation de 10 classes de Saint-Leu.

• Un espace Adulte avec le spectacle théâtral “Andromaque” de Racine par la Compagnie Karo Fatak à 20h.

• Une multitude d’ateliers et de sessions de bien-être seront disponibles tout au long de la journée, comprenant la réflexologie, le yoga, des groupes de parole, l’auto-défense, et bien plus encore.

• À la place du Foirail se déroulera l'évènement « les femmes dans le milieu sportif » organisé par l’association initiative kartiés.

• A partir de 17h, une soirée engageante avec présentation de travaux artistiques, danses, diffusion de films et prestation musicale de la talentueuse chanteuse Missty.

- L'hôtel des Postes dévoile l'exposition des œuvres "En Suspens” de Géraldine Gabin et “Muses à nu” de Camille Manicon, avec un vernissage à 19h.

- La Possession :

- L'espace culturel HÉVA propose, une programmation dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes et à la défense de leurs droits.Le thème de cette année est "investir en faveur des femmes : accélérer le rythme".

De 17h à 19h :

• Stand de sensibilisation avec le CCAS, sur le thème national 2024

• Exposition de l'artiste peintre Fabienne AK KOUEN "portraits de Femmes"

• Échange de pratiques interculturelles : soins et beauté (tradition et modernité)

18h30 à 19h :

• Présentation de "Parcours de Femmes" (témoignages, tranches de vie...)

19h à 20h :

• Animation "Théâtre forum" avec Brice LIIE et ses invités

• 9 mars

- Saint-Pierre :

- "Fanm devan cavalier derier", POW-HER, une expérience où la Femme est à l’honneur. Une expérience ouverte à toutes et à tous avec une line-up 100% féminine, un mapping, différents ateliers, temps de rencontres et d'échanges... Sensibles aux engagements et actions de NousToutes et plus particulièrement à la Réunion, l'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association.

Au programme :

- De 16H30 - 18H : kozman avec Noustoutes974, un temps d'échange ouvert à tous.tes.

- De 16H à 20H : les ateliers créa avec Célinsoilautre qui propose un atelier broderie à l'effigie des femmes. Il y aura également une initiation à la linogravure et Morgane aka labbetise exposera ses œuvres poétiques...

- À partir de 18h00 : dj sets et pleins d'autres

- Saint-Leu :

- À la bibliothèque Sudel Fuma – Piton sera proposée une matinée dédiée à l’animation autour de la bande dessinée “5 Réunionnaises, cinq destins” avec un atelier interactif et une exposition captivante.

- Sur le parvis de la mairie la journée des droits des femmes se clôturera avec une projection inspirante du film “we want sex equality ” suivie d’un concert d'Emma NONA.

• 10 mars

- Saint-Paul :

- Le badminton club de Saint-Paul organise une journée dédiée aux jeunes filles et femmes dans le cadre de la journée Internationale des droits des femmes. Au programme : sensibilisation aux violences dans le sport, échauffement en percussions, bilan sport-santé, animations-jeux badminton.