Journées du patrimoine : à la (re) découverte des trésors de La Réunion

Léon Dierx, Musée des arts décoratifs de l'océan Indien ou encore Cité du Volcan, les communes de l'île se préparent à accueillir la population pour les journées du patrimoine ces samedi 21 et dimanche 22 septembre 2024. Pour cette 41 édition, deux thématiques qui seront mises à l'honneur : "Patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions" et "Patrimoine maritime". L'occasion pour le public de profiter d'une multitude d'activités gratuites, pour tous les âges et sur tout le territoire (Photo : www.imazpress.com)

Au programme de Saint-Denis :

Samedi 21 septembre 2024

- Vauban / Chateau Morange -

De 9h à 17h :

- Exposition : Souverain(e)s en exil

- Atelier : L’Art de la tresse : Le Vacoa

- Atelier : Découverte des tisanes

- Stand de présentation : Musée à Ciel Ouvert

- Exposition : Découverte des objets lontan

- Exposition Ti shomin gran shomin

De 9h à 11h et de 14h à 15h30 :

- Atelier Couture et Rosaces

De 10h à 18h :

- Exposition « Ecran de contrôle : mémoire d’archives »

De 10h à 17h :

- Ron kozé : « Fé Koz Nout Kartyé »

De 10h à 12h et de 14h à 15h30 :

- Atelier de dessin au henné

De 11h à 11h30 :

- Visite guidée : Souverain(e)s en exil

De 11h30 à 12h30 :

- Conférence : Thanh Thai et Vinh San : Récits de vie et de résistance par Jean-Luc Nguyen Phuoc

De 11h30 à 12h :

- Visite guidée : L’Histoire de Château Morange

De 12h à 13h :

- Atelier culinaire : Dégustation de bonbon lontan

De 13h30 à 14h :

- Projection du film Nénènes

De 16h à 17h :

- « Nénéne ou les mystères de la banalité »

De 16h30 à 17h :

- Conte : Découverte d’un conte comorien

De 17h à 18h :

- Défilé, « Mon ainé, mon nénéne » de Marie Chocolat

- Chaudron, Jardin de la mémoire -

De 9h30 à 12h :

- Atelier : Découverte de bonbon lontan

- Stand de présentation : Projet RUCH

- Stand de présentation : Découverte du Centre Social du Chaudron

- Exposition : Musée de la Redoute à Saint-Louis Kaz Lontan

De 9h30 à 17h :

- Visite guidée : Chaudron Boyard

- Atelier : Découverte du batay coq

De 12h à 14h :

- Découverte de bonbon lontan

De 14h à 17h :

- Spectacle : Bal la poussière

- Atelier : Tressage Vacoa

- Projection : Documentaire sur le Chaudron

- Atelier : Création d’instrument de musique

- Atelier : Découverte de percussions

- Centre-ville -

De 10h à 16h-

Animation et jeu : « Rev out Voyaj »

De 9h à 14h :

- Visite guidée : Histoire d’une rue et de façades

À 10h, 13h et 15h :

- Visite guidée : Le Néoclassicisme : habitats privés et bâtiments publics par Roméo Egippa

- La Montagne, Léproserie

De 10h à 11h30 :

- Visite guidée : l’histoire de l’ancienne Léproserie de Saint-Bernard

De 9h30 à 17h :

- Visite libre : l’histoire de l’ancienne Léproserie de Saint-Bernard

- Exposition : Histoire du clocher de Plateau Couilloux

- Atelier : Découverte des biens-faits des plantes

- La Montagne, Plateau Noir de Ruisseau Blanc -

De 9h30 à 17h :

- Exposition : Les voitures d’époque

- Animation : Jeux Lontan

- La Bretagne, Limonaderie -

De 9h à 16h :

- Visite guidée : Au Jardin

- Atelier découverte de recettes

- Animation découverte des 5 sens

- Animation : Se détendre au jardin

À 16h :

- Pièce de théatre : Le chargeur d’leau

- Saint-François, Boulodrome -

De 9h à 17h30 :

- Atelier culinaire : La culture réunionnaise à partir de la patisserie

- Ron Kozé : Echange intergénérationnel avec les habitants

- Spectacle : prestation musicale

- Atelier : fabrication d’instrument de musique

- La Source, Lavoir -

Entre 10h-11h, 13h30-14h30 et 15h-16h :

- Rando-vélo : source, ruisseau et lavoir à Saint-Denis

- Bas de la Rivière

- De 9h à 14h :

- Visite guidée : « Si j’avais 53 minutes à dépenser... » - Départ parking des pêcheurs

À 17h :

- Visite guidée : Balade silencieuse « Remontons la rivière » - Parking de la pépinière

De 9h à 14h :

- Visite guidée : Le barachois : espace portuaire et maritime

À 10h et 14h :

- Visite guidée : Tikatsou

De 9h à 16h :

- Escape game : La surprise explosive de Kanklor

De 9h à 16h :

- Atelier : découverte et savoirs faire

- Sainte-Clotilde, maison de Louis Jessu -

De 8h30 à 18h :

- Exposition : Tableau et objets lontan

- Reportage : l’histoire de Louis Jessu

À 9h30, 13h30 et 14h :

- Poème et théâtre : Le chargeur d’leau

À 15h30 et 16h30 :

- Projection : « les annonces gratuites »

- Brûlé -

De 8h à 12h :

- Randonnée : Sentier Laverdure - Morne de Saint François - Mamoe Camp - Prévallée - Cascade Maniquet

De 14h à 16h :

- Rallye Patrimoine

Activité à réaliser en famille ou entre amis. Des cadeaux seront offerts. Place Azalées (10 équipes de famille de 4 personnes).

Inscriptions au 06 92 99 35 32.

De 16h15 à 17h15 :

- Conte : Contes créoles au centre de lecture du Brûlé

- La Trinité (médiathèque et parc) -

À 10h et 14h :

- Visite guidée : Découverte des grafs de la médiathèque et des oeuvres du jardin de la Trinité

De 16h à 18h :

- Conférence : L’histoire de la léproserie de Saint-Bernard et du Père Clément Raimbault

- Montgaillard / Gymnase Cazal et Ron baobab -

De 9h à 19h :

- Coupe Moring et Mouringué de La Réunion

- Primat, Place de l’Eglise -

De 10h à 18h :

- Exposition : Objets de pêcheurs

- Atelier : Fabrication d’instrument de musique , art martial et atelier tressage feuille coco

- Dégustation : gâteau lontan

- Expositions de photos : Primat lontan

- Marcadet -

De 9h à 16h :

- Visite guidée et visite libre : Histoire(s) et savoirs maritimes

- Exposition : Les vestiges oubliés

De 14h à 15h30 :

- Visite guidée : Patrimoine et histoire du sentier Littoral

Dimanche 22 septembre 2024

- Vauban, Château Morange -

De 9h à 17h :

- Exposition : Souverain(e)s en exil

- Atelier : L’Art de la tresse : Le Vacoa

- Atelier : Découverte des tisanes

- Stand de présentation : Musée à Ciel Ouvert

- Exposition : Découverte des Objet lontan

De 11h à 11h30 :

- Visite guidée : Souverain(e)s en exil

Entre 9h30-11h30 et 14h-15h30 :

- Atelier : Atelier de dessin au henné

De 10h à 10h30 :

- Exposition : Nénène, mère noire, enfant blanc

De 10h à 18h :

- Exposition : " Ecran de contrôle : mémoire d’archives

De 10h à 11h :

- Visite guidée : L’Histoire de Château Morange

De 10h à 17h :

- Ron kozé : "Fé Koz Nout Kartyé"

De 10h à 10h30 :

- Exposition Ti shomin gran shomin

De 12h à 13h30 :

- Atelier culinaire : Dégustation de patisseries comoriennes

De 15h30 à 16h :

- Conte : Conte Malgache

De 18h30 à 20h :

- Conférence : Conférence sur l’exil d’Abdelkrim El Khattabi à La Réunion

- Moufia 2, Père Lafosse -

De 9h à 13h :

- Atelier : Découverte des tisanes

- Atelier culinaire : Dégustation de bonbon lontan

De 9h à 16h :

- Visite guidée : Fresque Les Marrons

- Atelier créatif : Atelier créatif autour de la Fresque les Marrons

De 10h à 17h :

- Exposition : Objet Lontan

- Exposition : « Kartyé Moufia II, la Sid dan tan lontan »

- Atelier : Fabrication d’instrument de musique

- Concours : Concours de dessin

- Centre-ville, esplanade du parking république -

À 10h, 13h et 15h :

- Visite guidée : Le Néoclassicisme habitats privés et bâtiments publics par Roméo Egippa

- La Source, Lavoir -

De 10h à 18h :

- Musique : Ron Maloya

Entre 10h-11h, 13h30-14h30, 15h-16h :

- Rando-vélo : Source, ruisseau et lavoir à Saint-Denis

- Sainte-Clotilde, maison de Louis Jessu -

De 8h30 à 18h :

- Exposition : Tableau , objets lontans , journaux

- Reportage : L’histoire de Louis Jessu

Entre 9h30-11h et 16h30-17h30 :

- Poème et théâtre : Le chargeur d’leau par la troupe Louis JESSU - 1h00

À 14h30 et 16h30 :

- Projection : « Les annonces gratuites », Pièce de théâtre jouée par la troupe Louis Jessu - 1h30

- Ilet Quinquina, Ancienne École, aire de pique-nique -

De 8h30 à 16h30 :

- Visite guidée : A la découverte des rois et des reines du Royaume Marron de l’interrieur

De 11h à 15h :

- Spectacle / Mobil Téat : La Ferme

À 8h30 et 15h :

- Spectacle / Maronez : Le rôle des femmes dans le maronage à la Réunion

À 8h30 et 13h :

- Atelier Moring

- Brûlé, Place des Azalées -

De 9h à 18h :

- Village du patrimoine : L’artisanat au cœur du patrimoine

De 9h à 16h :

- Atelier : Initiation tisanes traditionnelles et tressage liane

Entre 9h-11h et 14h-16h :

- Visite guidée : Visite du jardin de la vallée heureuse

De 13h à 21h :

- Spectacle musical : Orchestre

- La Trinité (médiathèque et parc) -

À 10h et 14h :

- Visite guidée Découverte des grafs de la médiathèque par un street artist et des oeuvres du jardin de la Trinité

- Archives Départementales -

Le Samedi 21 septembre à 11h00

- Destins créoles. Présentation de la vidéo réalisée par la classe Défense du collège Deux-Canons dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération et des débarquements

À 14h00

- Vingt-décembre. Présentation et dédicace par Appollo , scénariste de bande- dessinée

Le Dimanche 22 septembre à 11h00

- Destins créoles. Présentation de la vidéo réalisée par la classe Défense du collège Deux-Canons dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération et des débarquements

À 14h00

- Conférence La Nouvelle-Calédonie, de la conquête coloniale aux émeutes de 2024 de Gwenaël Murphy, professeur d’histoire contemporaine à l’université de La Réunion



- Bibliothèque Départementale -

Le Samedi et Dimanche à 11h00

- Visite et présentation d’ouvrages uniques et remarquables

À 14h00

- Visite de l’exposition Lémurie, Jules Hermann et le continent invisible

À 15h00-17h00

- Atelier Je crée la carte de mon île perdue à la manière de Jules Hermann (à partir de 8 ans, sur inscription)

À 16h00

- Visite des espaces et présentation d’ouvrages uniques et remarquables de la BdR



- Arthothèque -

Samedi à 11h00, 14h00 et 15h00

- Visites guidées de l’exposition Rant Dann Ron

Dimanche à 11h00/12h00/13h00

- Visites guidées de l’exposition Rant Dann Ron

À 14h30

- Ron cozé sur le maloya



- Musée Léon Dierx -

Samedi et dimanche à 9h00-17h00

- Visite libre des expositions

À 14h00-15h00

- Conférence Adèle Ferrand et la famille de Kervéguen

Dimanche 10h00-11h00

- Conférence Adèle Ferrand et la famille de Kervéguen

Places limitées pour les conférences, réservations obligatoires au 0262 20 24 82

- Espace Reydellet -

Samedi et dimanche 9h30-10h30

- Visite du site, ancien Jardin du Roi

11h00-12h00

- Atelier lecture sur la marche patrimoniale du vieux Saint-Denis

12h30-14h30

- Présentation des monuments historiques du quartier du Bas de la Rivière-Petite-Île

Au programme à Sainte-Marie :

Samedi 21 septembre 9h00-18h00

- Hôtel de Ville / Médiathèque -

- Inauguration du circuit patrimoine historique

- Démonstration secours en mer

- Inauguration de l'ancre à la Médiathèque Anne Mousse

- Expositions patrimoine maritime

-Divers ateliers

- Jeux sur la pêche

- Patrimoine musical et jeux lontan

Dimanche 22 septembre

De 9h00 à 18h00

- Hôtel de Ville /Médiathèque -

- Spectacle de danse traditionnelle

- Défi patrimoine express

- Dégustation racines et gâteaux lontan

- Ateliers jeux lontan

- Spectacle d'humour

- Défis jeux

Au programme de Sainte-Suzanne :

- Circuits en bus le matin :

Sous inscription obligatoire au 0262 81 85 88

Les personnes inscrites bénéficieront d'un repas inclus

Entre 9h et 18h :

Rendez-vous au Centre Culturel Les Bauhinias pour des activités ouvertes à tout public

- Les lieux à visiter -

- Phare de Sainte-Suzanne : 09h - 18h

- Jacques Bel-Air (ancienne école Les Bauhinias) : 09h - 17h

- Maison du Patrimoine (ancienne gare ferroviaire) : 09h - 18h

- Jardin du Patrimoine et de la Mémoire : 09h - 17h

- L’Espace d’Huguette : 09h - 17h

Au programme de Saint-André :

Samedi et Dimanche

- Centre Culturel Chinois -

- L’Histoire des Chinois de la Réunion

- Le chantier de l’Espace des Lanternes – Chronologie et Plans

- La beauté des basses lumières : Voyage en Chine à travers une exposition photographique artistique.

- Dans la salle annexe, plongez-vous dans l’univers des « Boutik Chinois » au travers de photos et d’objets « lontan ».

Des Gatos Lontan, bouchons et autres chinoiseries seront vendus sur place (paiement en espèces uniquement).

Au programme de Saint-Benoît

Samedi et Dimanche

- Rouge Ruelle -

- Plongez dans l’histoire fascinante de Monsieur Pichan, figure emblématique de Saint-Benoît, tout au long de la ruelle Cécile Mavoulouque et découvrez les 200 ans de présence de sa famille dans l’océan Indien.

- Découvrez en avant-première les œuvres des artistes Sensei, Lukas et Pandakroo sur l'ancienne gare ferroviaire ainsi que sur le local des boulistes à proximité

Au programme de la Plaine-des-Palmistes

Samedi et Dimanche

- Médiathèque Paulette Pégou -

- Exposition d'objets "la vie lontan"

- Exposition des oeuvres originales de calligraphie

- Exposition du patrimoine routier

Au programme de Sainte-Rose

Dimanche à 10h00

- Pont de la rivière de l'Est -

- Visites commentées : Découvrez l’histoire fascinante du pont de la Rivière de l’Est, depuis le début de sa conception en 1893 jusqu’à sa rénovation en 2023.

- Expositions : Plongez dans le passé à travers des expositions détaillant les étapes clés de la construction et de la restauration de ce monument emblématique.

Au programme de Saint-Joseph

Samedi de 8h30 à 15h30

- Manapany : Découvrez les sites patrimoniaux du littoral de Saint-Joseph, en partant des fours à chaux de Manapany

De 9h à 16h

- Forêt de nuages : Plongez dans une forêt médicinale et explorez les savoirs botaniques et populaires, au chemin Assing

À 9h30

- Station d'épuration : Visitez la station d'épuration de Saint-Joseph, située rue de la Station Transit

- Médiathèque Sud Sauvage -

Samedi à 16h00

- Balade contée dans les jardins

Au programme de Saint-Philippe

Samedi et Dimanche

- Au Baril -

Entre 10h-12h00 et 14h-16h

- Visite guidée du puits des Anglais et de l'ancienne usine du Baril

- Ateliers et expositions à l'ancienne usine du Baril

- Mare-Longue -

Samedi et Dimanche de 9h à 16h30

- Explorez le sentier botanique de la forêt de Mare-Longue et découvrez la biodiversité et le patrimoine naturel

Au programme de Petite-île

Samedi

De 9h à 16h

- Association Educapi : Rendez-vous au 38 chemin Jean Lepinay pour explorer les liens entre le patrimoine local et les plantes

- Ludothèque : Participez aux activités et ateliers au 2 chemin Karl Lavergne

Au programme de l'Étang-Salé

Samedi et Dimanche

- Jardin de l'Office de Tourisme -

- Visite libre tous les jours

- Visites guidées gratuites chaque mercredi et samedi (sur réservation au 0262 25 02 36)

- Station d'épuration -

- Visite guidée

Au programme de Saint-Louis

Dimanche

De 9h à 17h

- Site du Moulin Maïs à Bois de Nèfles Coco -



Village du patrimoine

- Découverte du métier de forgeron

- Balades en charrette boeuf

- Dégustation de café Bourbon pointu

- Produits locaux et artisanaux

Escapade à 9h00

- Visite guidée du Canal des Aloès (sur réservation au 06 92 86 76 90)

De 9h à 17h

- Exposition de la Confrérie des gens de la mer

À 13h30

- Conférence de Olivier Fontaine, Universitaire conférencier : “Les Transports terrestres et maritimes à l'époque de la Compagnie des Indes, XVIIème - XVIIIème siècles”

À 16h30

- Animation musicale avec Zanmari Baré‌

- Au MADOI -

Le samedi 21 septembre de 9h à 17h30 :

- Atelier de restauration en ébénisterie et découverte de la fabrication du cannage traditionnel avec Philippe DESJARDIN, artisan professionnel.

- Visite guidée du Domaine de Maison Rouge / Visite guidée de la caféière / Visite-conférence avec Madame VITRY – productrice professionnelle de café Bourbon Pointu.

Dimanche 22 septembre à 17h :

Concert Musique & Poésie en collaboration avec l’Institut Confucius. Prestation des artistes chinois WU NA, joueuse de gupin, et SHU CAI, poète et traducteur, pour une rencontre artistique entre tradition et modernité.

- Visites et animations gratuites - ateliers et visites sur réservation : 0262 91 24 30.

Au programme de l'Entre-Deux

Samedi

De 9h à 16h00

- Place de la Liberté -

- Journée de valorisation des fleurs et plantes identitaires de la réunion

- Démonstration par tailleur de pierre

À 14h

- Chasse au trésor

De 14h à 16h

- Démonstration d’arts martiaux “Hors les murs”

Dimanche

À 9h

- Accueil autour d’un riz chauffé

Jusqu’à 16h

- Exposition de véhicules lontan

Samedi et Dimanche

De 9h à 16h

- À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l'association Lire, Dire, Ecrire ouvre ses portes au 7 rue des frères, ils vous proposeront des ateliers (jeux de société, jeux lontan, activités extérieures, atelier 3D).

Au programme du Tampon

- Salle Rita et Charles Beaudemoulin -

Samedi et dimanche

De 9h à 18h

- Visite d'une exposition sur l'esclavage

- Découverte d'un arbre à souhaits réalisé par David Nativel

- Visite d'une case créole

- Exposition des aquarelles du Marquis de Trévise

- Au site de La Pointe parcours de santé de Bel Air -

Samedi et dimanche

De 9h à 17h

- Visites guidées de l'ancienne usine sucrière

- À la Cité du Volcan -

Le samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h30 à 17h :

- Visite libre de la Cité du Volcan. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le tunnel de lave, le film panoramique 270°, la lithothèque, la ludothèque, le bathyscaphe, et bien d'autres choses,

- Animation contes et sirandanes en créole / Déclamations poétiques / Atelier créatif le volcan dans tous ses états ! / Animation jeux en bois / Animation Sisy-Fox, la balle interactive

- Galerie artistique : démonstrations et échanges avec les artistes

- Boutique : dégustation de produits du terroir & promotions

- Visites et animations gratuites - Cinéma 4D : 2€

Au programme de Saint-Pierre

Retrouvez le programme entier de la ville ici

Au programme de Saint-Leu

- Médiathèque Baguett' -

Samedi et Dimanche

- Exposition "Les territoires culturels de l'ouest", en partenariat avec le TO, explorez les richesses culturelles matérielles, immatérielles et paysagères des 5 communes du territoire.

- Auditorium Eric Sidha-Chetty-

Samedi

À 17h00

- Conférence “Le pèlerinage La Salette, La Réunion au temps du choléra”, par Céline Ramsamy-Giancone, Certifiée de Lettres Modernes et Docteure en histoire contemporaine

- Devant la mairie de Saint-Leu -

Dimanche

De 8h45 à 13h45

- Circuit balade en ville « Du boucan laleu au kartié 3 let » En partenariat avec l'Office de Tour de l'Ouest

- Musée du Sel -

Samedi et dimanche

Entre 10h00-11h30 et 13h30-15h00

- Visites guidées de l’exposition Sel, Sira, Shingo : les salines des îles de l’océan Indien et des salines

Entre 10h00-12h00 et 14h00-16h00

- Atelier de fabrication de bateau en fibre et noix de coco •Atelier de fleurs comestibles

Entre 9h30-12h00 et13h30-16h00

- Balade en charrette bœuf

Entre 15h00-17h00

- Conte ayant pour thème l’environnement de la Pointe au sel

- Jardin botanique -

Samedi et dimanche

Entre 11h00-12h00/14h30-15h3

- Visites guidées sur la collection Réunion. Réservation sur place (30 personnes)

Entre 10h00-12h30

- Balade conférence de l’ancien domaine agricole de la Famille de Châteauvieux. Réservation par mail : contact@histoire-de.fr (35 personnes)

- Au Musée Stella Matutina -

Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9h30 à 17h30 :

- Visites guidées du musée et de l’exposition temporaire Saint-Leu, du café aux musées + ateliers

- Sélection de documents anciens & précieux au Centre de Documentation

- Atelier Peindre avec du café, effet aquarelle + création d’un cadre en bambou. Enfants + parents

Samedi 21 septembre à 18h :

- Dj set de Emma DI ORIO - en plein air

Dimanche 22 septembre à 18h :

- Dj set de Maya KAMATY - en plein air

- Tout public - visites et animations gratuites - Inscriptions ateliers sur place - Cinéma 4D : 2€

Au programme de Saint-Paul

- Musée historique de Villèle -

Samedi

De 14h00 à 17h30

- Visites libres des expositions

Un musée pour demain – in mizé pou tanto, pou talèr, pou domin Le fusil de Mussard, passeur de mémoire

My name is February

- Visites libres de l'hôpital et de la Chapelle pointue

- Visites guidées de la maison principale

À 15h00

Réservation par téléphone/mail ou sur place à l’accueil/boutique

- À la découverte des plantes médicinales et des espèces du site

- Visite guidée des ruines de l’ancienne usine à sucre Desbassayns

Conditions : port de chaussures fermées OBLIGATOIRE

Dimanche

À 8h00

(Parking du musée)

- Parcours lecture de paysage : balade paysagère et architecturale en partenariat avec le CAUE

Réservation obligatoire auprès du CAUE

Entre 10h00-11h00, 11h00-12h00, 13h30-14h30, 14h30-15h30, 15h30-16h30

- Rallye piste familial : découvrir l'histoire du domaine de façon ludique Inscription sur stand

Entre 10h00-10h30, 10h40-11h10, 11h20-11h50, 13h30- 14h00, 14h10-14h40, 14h50-15h20

- Atelier botanique sur les herbes médicinales animé par Allison Gerville, médiatrice. Inscription sur stand. Conditions : casquette/chapeau et bouteille d’eau fortement conseillés

À 10h00, 11h30, 14h30, 16h30

- Visites libres ou guidées de la maison principale (français ou en créole)

- Visites libres des expositions : Un musée pour demain – in mizé pou tanto, pou talèr, pou domin Le fusil de Mussard, passeur de mémoire

My name is February

- Visites libres : Hôpital des esclaves , Chapelle Pointue

À 10h00 et 14h00

- Visite guidée des ruines de l’ancienne usine à sucre Desbassayns

Réservation par téléphone/mail ou sur place à l’accueil/boutique

Conditions : port de chaussures fermées OBLIGATOIRE

À 11h00 et 15h00

- À la découverte des plantes médicinales et des espèces du site

Réservation par téléphone/mail ou sur place à l’accueil/boutique

Entre 10h00-12h00 et14h00-16h00

- Ambiance musicale (orgue de barbarie) avec l’association Tsiok’Aïna (partage de musique traditionnelle réunionnaise et malgache) en partenariat avec le Cercle des Muséophiles de Villèle

Entre 16h00-17h00

- Chapelle Pointue : Mare nostrum ... mare Domoun - prestation musicale et contée de Sabine Deglise (chanteuse) et de Ziz, Georges Razafintsotra (joueur de valiha)

Dégustation Tisane lontan avec Association Kan Villèle

- Théâtre Plein Air -

Samedi

De 9h à 12h

- Visite du site en partenariat avec l'école d'architecture

Au programme du Port

- La Friche -

Samedi

De 9h30 à 13h30

Découverte des richesses de la cité maritime à travers trois visites guidées, à pied ou à vélo

Visite à vélo

- Activités portuaires avec un arrêt à la Base Nautique des Mascareignes pour assister à une démonstration de Dragon Boat et découvrir l’exposition sur ce sport nautique et sur le Dragon. Le circuit se termine au Port Ouest avec la découverte d'objets maritimes classés, sorti exclusivement à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Visites à pied

- Place des Cheminots -

- Circuit patrimoine : retrace l'histoire de la ville au travers des différents édifices de la commune en partant de la place des Cheminots devant l’église Jeanne d’Arc.

- Chasse au trésor : sur votre parcours des énigmes à résoudre pour tenter de retrouver le trésor au coeur de la ville maritime.

Au programme de La Possession

- Lazaret de La Grande Chaloupe -

Samedi et dimanche

Activités sur réservation : 0262 20 03 23 – 0692 97 40 40 et resa-lazaret@cg974.fr

À 9h00

- Rando-croquis (durée : 3h)

À 10h00/14h00

- Visites guidées du parcours botanique Métissage végétal (durée : 1h)

- Visites guidées Quarantaine et engagisme (durée : 1h)

À 11h15/15h15

- Atelier Les cartes du temps (Histoire du Lazaret de La Grande Chaloupe en images) (durée: 45mn)

- L’histoire du Lazaret a été chamboulée et les dates se sont mélangées. Remettez-les dans l’ordre pour faire correspondre la frise chronologique aux images historiques

- Visites libres des expositions, quiz et livret-jeu Enquête botanique

