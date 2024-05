Journée du soleil : attention à ne pas abuser des rayons

Ce samedi 4 mai 2024, la ville de Saint-Paul organise la deuxième édition de la journée mondiale du soleil. Un événement organisé au camping de l'Hermitage dès 9h30 et jusqu'à 17 heures. Ce n'est pas parce que les températures baissent ce week-end, que le soleil n'en n'est pas moins mauvais pour la santé. Lézarder au soleil c'est bien… s'en protéger, c'est mieux (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Ce samedi 4 mai 2024, cet événement est organisé à l'initiative de la ville de Saint-Paul et par les dermatologues de Misolre.

Des dermatologues vont ainsi réaliser des dépistages du cancer de la peau au camping de l’Hermitage.

Des stands de prévention solaire, ateliers ludiques autour des UV avec des expériences, jeu de l’oie géant pour les marmailles thème prévention solaire, atelier cynotype thème soleil, spectacles de marionnettes sur le même thème, tressage de chapeaux en feuilles de coco… seront aussi présents sur site.

- Se protéger du soleil, c’est protéger sa santé -

Il dope le moral, favorise la fabrication de vitamine D, mais il peut aussi constituer un véritable danger pour la santé. Que l’on soit à la terrasse d’un café, à la mer ou en montagne, dans le jardin, dans un parc en train de faire du sport…. pour que le soleil reste un plaisir, il est important de se protéger et en particulier, de protéger les enfants.

Pour limiter les risques, il est donc fortement recommandé de rechercher l’ombre et d’éviter de s’exposer entre 12 h et 16 h

En complément : appliquer de la crème solaire indice 50 anti-UVA et UVB, toutes les 2h et après la baignade ou le sport sur les parties découvertes.

"Attention, la crème solaire ne vient qu’en complément des mesures précédentes et elle ne protège pas à 100%", lance l'ARS

La meilleure solution reste donc de se couvrir : t-shirt sec, chapeau à bord large et paire de lunettes de soleil.

- Des UV deux fois plus agressifs à La Réunion -

À La Réunion, les cas de cancer de la peau ont été multipliés par 5 en 10 ans. Ils concernent près de 2% de la population réunionnaise.

Les rayons Ultraviolets en sont le principal facteur, l’indice UV dans l’île étant deux fois supérieur à celui de métropole.

À La Réunion, "on a 100 nouveaux cas de mélanome par an", indique le Docteur Camille Scalbert Sadones, dermatologue. "Des cancers graves qui touchent aussi les jeunes et sont responsables de décès.

Les UV sont extrêmement dangereux à La Réunion. On compte un mort par mois. La moyenne d'âge des personnes ayant perdu la vie étant de 60 ans.

