Une journée pour lutter contre la maltraitance des gramounes

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes agées, l'association Alma Réunion (Allo maltraitance) organise une conférence sur "les abus financiers" ce jeudi 15 juin 2023, de 9h à 11h30 en salle du conseil municipal de la mairie de Saint-Denis, indiquent les organisateurs dont nous publions le communiqué (Photo: rb/www.imazpress.com)

Le thème choisi cette année, "les abus financiers", est en lien avec les constatations faites depuis quelques années déjà en France, que ce type de maltraitance augmente d’année en année. On considère, en effet, qu’une personne âgée sur trois est victime d’abus financiers

(15% de plus de 75 ans qui considèrent avoir été, au moins une fois, la proie de maltraitance écuniaire pour des abus financiers de tout genre, allant de l’escroquerie aux héritages et retraites détournées en passant par des vols à domicile ou en EHPAD.

Cette situation inquiète les pouvoirs publics. En 2016, madame Pascale Boitard, alors secrétaire d’Etat chargée des personnes agées et de l’autonomie, confie une mission d’actualisation des connaissances sur les maltraitances financières et des emprises, en France,

à Alain Koskas, psychogérontologue, alors président de la FIAPA (fédération internationale des associations de Personnes Agée) et de la fédération 3977 contre la maltraitance.

En 2017, à la date de diffusion du rapport, celui-ci s’inscrivait dans un des axes de la feuille de route de Madame Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé. Il a été remis au directeur général de la cohésion sociale et au président du Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, et a largement été diffusé.

Six mesures phares ont été recommandées en termes de protection et d’accompagnement des personnes agées vulnérables afin de les protéger contre tout acte de maltraitance financière et emprise. Il faut savoir que les personnes agées qui sont victimes d’abus financiers, ou bien ne s’en plaignent pas, par honte, ou bien se trouvent dans l’incapacité de le faire, comme pour toutes les autres formes de maltraitance.

Quelques chiffres du rapport d’activité 2022 d’Alma Réunion

Au cours de l’année 2022, Alma Réunion, écoute téléphonique, a reçu 712 appels (contre 659 en 2021) et a ouvert 105 dossiers dont 51 via le 3977. Il y a eu davantage de signalements de maltraitances à domicile qu’en institution ("la partie émergée de l’iceberg").

Pour ce qui est des abus financiers, ils ont représenté 11 dossiers en maltraitance principale et 27 dossiers en maltraitance principale plus associées.

Les bénévoles écoutants d’Alma ont assuré 81 permanences téléphoniques auxquelles ils ont consacré 609 heures et les référents ont réalisé 350h de présence pour régler les dossiers. 640 h supplémentaires ont été affectées à des tâches administratives diverses.

Alma a assuré des interventions de sensibilisation/formation dans différents centres de formation (ADVF / métiers d’aide à la personne, lycées professionnels/formation d’aide-soignant, auprès de professionnels d’établissements de santé).

ALMA a participé au forum des associations de la Possession et à la journée mondiale de lutte contre la maltraitance 2022 (présence dans 2 résidences pour personnes âgées à Bras-Panon, en partenariat avec l’ORIAPA).

Qui est Alma et comment fonctionne l’écoute ?

Association loi 1901, Alma a été créée à Grenoble en 1995 par le professeur Robert Hugonot. À la Réunion, c’est en septembre 2000 qu’Alma voit le jour. Animée par des bénévoles formés à l’écoute spécifique qu’elle requière, ALMA, écoute téléphonique, assure 2 permanences téléphoniques par semaine au 0262 41 53 48 :

- Les mardis matin de 9h à 12 h

- Les jeudis après-midi de 13h à 16h

Les autres jours, un répondeur rappelle aux appelants les jours et horaires d’écoute d’ALMA local ou les renvoie vers le 3977 qui fonctionne tous les jours (au coût d’un appel local) et leur indique les horaires d’écoute métropole.

Les partenaires d’Alma sont le Conseil Départemental (pour le domicile), l’ARS (pour les établissements) les professionnels de santé, les services d’aide à domicile, les CCAS, etc… L’équipe des bénévoles d’ALMA écoute, aide, conseille, oriente, soutient tous ceux qui la sollicitent ou qui sont confrontés à une situation compromettant gravement la santé physique ou morale d’un proche, un ami, un voisin, âgé ou handicapé, dans son cadre familial ou en institution Alma mène des actions de "sensibilisation à la Bientraitance" à la demande, gracieusement, dans des formations initiales ou dans la formation continue.