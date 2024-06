Journées européennes de l’archéologie : sept manifestations organisées à La Réunion

La 15ème édition des Journées européennes de l’archéologie (JEA) aura lieu le vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin 2024. À ce jour, sept manifestations sont organisées à La Réunion.

Mise en place par l’Inrap sous l’égide du ministère de la Culture, cette manifestation mobilise l’intégralité des acteurs de l’archéologie pour célébrer la discipline dans toute l’Europe.



Pendant trois jours, plus d’un millier de manifestations sont proposées à toutes et tous partout en France et en Europe : ouverture exceptionnelle de chantiers de fouilles, activités pédagogiques, conférences, rencontres avec des chercheurs, découvertes de centres de recherches, expositions, journées portes ouvertes...

Retrouvez le programme de La Réunion ici