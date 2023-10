Journées nationales de l’architecture : tout un programme à La Réunion

La 8ème édition des Journées nationales de l’architecture se déroulera du vendredi 13 au dimanche 15 octobre sur la thématique "Architecture et transition écologique", afin de mettre en lumière l’architecture durable et responsable, moins consommatrice en ressources non renouvelables et en énergie, plus saine et plus adaptée aux modes de vie actuels et aux changements de notre monde.

Pendant deux jours, l’architecture se découvrira sous toutes ses facettes partout en France. À La Réunion, la programmation propose des rencontres, des visites, des portes ouvertes, des expositions, une randonnée urbaine, etc.



De nombreux rendez-vous à ne pas manquer parmi lesquels :

• Jeux de société sur le thème « architecture durable et transition écologique » à la médiathèque du sud sauvage à Saint-Joseph ;

• « rando-croquis » en cœur de ville, une randonnée urbaine dédiée à la pratique du dessin et à l’expérimentation de plusieurs techniques d’illustration à la Possession ;

• Découverte du projet de réhabilitation et d’extension réalisé par l’agence Co-architectes lors d’une visite guidée à Saint-Denis.



Le public est invité à consulter, pour chaque évènement, les horaires et les conditions de visite disponible sur la carte interactive.



L’opération « levez les yeux » destinée aux scolaires, le vendredi 13 septembre, vise à montrer au jeune public la présence de l’architecture contemporaine sur l’ensemble du territoire.