Kariol Lamour pour apporter les maraudes en pied d'immeuble

Depuis 2021, l'association Agathe sillonne les rues de Saint-Denis pour distribuer deux fois par semaine des repas chauds aux personnes sans-abris. Après trois ans de débrouillardise avec les voitures des différents membres, l'association a mis en place une cagnotte pour acheter un van, pour pouvoir organiser des repas autour d'une table tous les soirs en pied d'immeuble et créer une "Kariol Lamour".

Deux soirs par semaine, l'équipe bénévole distribue 80 repas dans les rues du chef-lieu. L'idée est née à la suite d'un constat alarmant : trop de personnes ne mangent pas à leur faim à La Réunion.

"J'ai commencé à faire des maraudes pendant mes études à Bordeaux. Quand je suis rentrée à La Réunion, j'ai voulu continuer" explique Adèle Brial, créatrice de l'association.

C'est en travaillant sa thèse sur la résilience alimentaire qu'a commencé sa réflexion autour de comment nourrir les personnes les plus précaires. "J'ai vu que trop de personnes, à cause de la précarité, ne mangent pas suffisamment. Et ça pour moi, c'est inacceptable" dit-elle.

Deux fois par semaine, les bénévoles s'activent donc pour préparer un repas typique créole : du riz, des grains, et un carry. "L'idée était de distribuer des barquettes avec un repas complet, fidèle à ceux que les Réunionnais mangent" souligne Adèle Brial.

Grâce à un partenariat avec Carrefour mais aussi des boulangeries et des producteurs, l'association récupère les invendus et peut préparer des barquettes avec des fruits et des légumes frais, mais aussi des produits d'hygiène qui sont redistribués.

- Créer le lien en pied d'immeuble -

Aujourd'hui, l'association voit plus grand. "On en a marre de donner des barquettes par terre. Alors, on a lancé une cagnotte pour acheter un van, qui nous permettra de transporter des tables et des chaises, pour pouvoir mettre en place un vrai service comme dans un restaurant" explique Adèle Brial. Jusqu'ici, les bénévoles se sont débrouillés en transportant tous les repas dans les voitures de chacun.

C'est donc comme ça qu'est né Kariol Lamour. Créée le 2 avril, la cagnotte a déjà récolté 2570 euros sur les 3000 nécessaires.

Une fois le fourgon acheté, l'objectif est de multiplier les repas partagés, pour à termes en proposer chaque soir.

"On a testé le concept à Noël, avec l'organisation d'un bingo. Une soixantaine de personnes ont participé. Désormais on aimerait pérenniser ce projet et aller chaque soir en pied d'immeuble pour partager un repas avec les personnes sans-abris mais aussi les personnes précaires du quartier qui ont un logement mais ne mangent pas à leur faim" détaille la créatrice de l'association.

"L'idée est de réunir toutes ces personnes, créer du lien et peut-être les rediriger vers d'autres associations pour les aider dans leur parcours. On s'est rendu compte pendant nos maraudes qu'il y a bien plus de personnes en difficulté que ce qu'il ne semble, c'est juste que ces personnes n'osent pas forcément demander de l'aide. Avec nos maraudes, nous avons réussi à créer un lien de confiance."

Une première Kariol Lamour se tiendra le vendredi 12 avril 2024, près de l'Académie des Camélias. "Travailler avec les associations locales instaure la confiance et le dialogue, c'est important" assure Adèle Brial.

Au total, une quinzaine de bénévoles se relaient pour préparer les barquettes et les redistribuer. Et si l'association ne cherche pas nécessairement de nouvelles mains, "toute aide est bonne à prendre" dit Adèle Brial.

A termes, elle souhaiterait pouvoir investir dans un snack-bar solidaire. "Mais en attendant, le van fera largement l'affaire" sourit-elle.

Vous pouvez en apprendre plus sur l'association ici. Pour participer à la cagnotte, rendez-vous ici.



as/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com