Kélonia : le cadavre d'une tortue verte récupéré au large du Cap Lahoussaye

Mercredi 11 décembre 2024, une tortue verte mâle de 100 kilos a été récupérée par les Vigies requins au large du Cap Lahoussaye. Sur la carapace de l'animal décédé, une blessure au niveau des reins. Prise en charge par le Centre de soins de Kélonia, il a été indiqué que la mort de la tortue est due à une perforation de la carapace par un objet, sans toutefois savoir de quoi il s'agit.

Le Centre de soins indique que l'objet qui a perforé la carapace "a déchiré l’intestin en trois endroits et provoqué un hématome jusqu’au ventricule cardiaque et l’oesophage, soit une pénétration de plus de 40cm dans les tissus de la tortue".

"S'il n’est pas certain de définir ce qui a pu être à l’origine de cette blessure, cela pourrait être une perforation suite à une attaque de poisson à rostre rond (marlin)", ajoute Kélonia.

- Une "attaque étonnante" -

Si ce n'est pas la première fois qu’une tortue arrive en Centre de soins avec une blessure provoquée par un poisson à rostre, "c’est la première fois que la blessure est mortelle. Une telle attaque sur une tortue verte qui est herbivore et se nourrit sur le fond est étonnante".

"Il est difficile de comprendre les raisons d’une attaque violente sur une tortue de cette taille qui ne représente pour un poisson à rostre ni une proie, ni un compétiteur", ajoute Stéphane Ciccione, directeur de Kélonia.

La tortue a pu être photo-identifiée, elle est n’est pas présente dans la base de donnée de Kelonia et donc n’avait jamais été observée auparavant à La Réunion.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com