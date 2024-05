Kélonia : une tortue caouanne victime d'une morsure de requin

Le mercredi 15 mai 2024, les équipes du Centre de soins Kélonia a accueilli une tortue caouanne avec une blessure bien particulière: parfaitement ronde et aussi profonde que large. Cette blessure observée sur la tortue caouanne, est caractéristique d’une morsure de Squalelet féroce. Les soins sont en cours et la tortue n’est pas en danger, même si la cicatrisation de ce type de blessure sera longue. Nous publions ci-dessous le communiqué de Kélonia (Photo : Stéphane Ciccione)

Cette blessure observée sur la tortue caouanne, est caractéristique d’une morsure de Squalelet féroce.

Il s’agit d’un petit requin (40 à 50 cm) dont le nom scientifique est Isistius brasiliensis qui possède une mâchoire particulièrement efficace pour découper des morceaux de chair et de peaux. Il n’hésite pas à s’attaquer à la mégafaune marine. Les cicatrices de ses morsures peuvent être visibles sur les grands poissons (thons et espadons) mais aussi sur les cétacés (dauphins et baleines).

Nombreuses sont les baleines à bosse de La Rèunion qui montrent des cicatrices de morsures de squalelet féroce.

Les morsures sur les tortues sont plus rares, car les dents acérées du squalelet ne peuvent entamer les carapaces des tortues à écaille.

C’est le deuxième cas de morsure sur tortue observés depuis la création du Centre de soins de Kelonia. Le cas précédent avait concerné une jeune tortue imbriquée, et la morsure au niveau du cou lui avait été fatale.