Kélonia : la tortue Ei Epoi va pouvoir retrouver le lagon

Arrivée au Centre de soins début novembre 2023, la jeune tortue Ei Epoi avait été récupérée par les maîtres-nageurs de l’Hermitage. L’hameçon ayant migré seul au niveau du côlon, il a été décidé de garder l'animal en observation : il aura fallu deux mois pour que celui-ci soit finalement évacué de son corps. Une bonne nouvelle pour Kélonia qui suit la tortue depuis avril 2022, "date à laquelle elle avait été équipée d’une balise Argos-GPS sur l’étude des tortues imbriquées dans l’océan Indien "précise le centre de soins dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo d'illustration : Kélonia)

Ce matin les soigneurs ont retrouvé l’hameçon et 20cm de fils nylon dans une crotte de Epoi. Il aura fallu deux mois pour que celui-ci soit finalement évacué. La présence de tissus conjonctifs sur l’hameçon confirme que celui-ci s’était accroché sur la paroi du colon, expliquant qu’il de "bougeait" plus depuis novembre. Puis les tissus lésés ont fait un abcès qui s’est détaché de la paroi et a permis le rejet de l’hameçon.

La mise sous anti-biotique de la tortue en Centre de soins aura évité qu'une infection se développe. Une prise de sang de contrôle réalisée la semaine dernière montrait des paramètres sanguins normaux. Libérée de cet hameçon Ei Epoï va pouvoir retrouver le lagon, en espérant qu’elle évitera les lignes des pêcheurs….

Cette nouvelle fait d’autant plus plaisir que Ei Epoï est suivie depuis avril 2022 date à laquelle elle avait été équipée d’une balise Argos-GPS dans le cadre du programme TImOI du CEDTM sur l’étude des tortues imbriquées dans l’océan Indien. La balise qui n’émettait plus avait été récupérée lorsque la tortue est arrivée au Centre de soins.

Les captures accidentelles de tortues sont fréquentes à La Réunion. La prise en charge des tortues capturées permet de sauver prés de 9 tortues sur 10. Plus la tortue est prise en charge tôt, meilleures sont les chances de survie. Au risque lié à l’ingestion de l’hameçon, s’ajoute celui de l’enchevêtrement dans la ligne de pêche qui peut entrainer la noyade ou l’amputation d’un membre.